"Выглядит лет на 50": Собчак показалась после слухов о беременности

Скорая свадьба журналистки может быть связана с ожиданием малыша

Сообщения о том, что телеведущая находится в положении, появились после премьеры фильма Квентина Тарантино. На мероприятии звезда, по мнению одного из блогеров, передвигается слишком осторожно, оберегает живот, а также скрывает округлившуюся фигуру под свободной одеждой.

На новом фото, которое Собчак разместила в Instagram, поклонники особенно тщательно рассматривали тело звезды. Все из-за информации о скорой свадьбе знаменитости. По слухам, Собчак и Богомолов собираются пожениться в начале сентября.

Пока поклонники гадают, ждет ли Ксения Анатольевна ребенка, другие критикуют звезду за внешность: кому-то не понравился наряд телеведущей, кто-то посчитал, что артистка стала выглядеть старше своих лет.

"Вообще белый цвет не к лицу! Вся слилась, еще страшней стала!", "Даже счастье Вас не красит. Попробуйте налысо оболваниться", "Пальто Вам велико! Как с чужого плеча!", "Выглядит лет на 50", "Пишут, что свадьба по залету. Не верю!!! Ты не такая)", "Красиво! И животик почти не заметно. Интересно, кто будет мальчик или девочка",

– прокомментировали фото светской львицы.

Напомним, у Ксении Собчак уже есть сын от Максима Виторгана. С режиссером звезда официально развелась пару месяцев назад. Сейчас блондинка счастлива с Константином Богомоловым, а ее бывший супруг был неоднократно замечен в обществе молодой и красивой актрисы.