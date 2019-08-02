"Противно": на любовника Собчак набросились после громкого признания

Поклонники не верят в чувства знаменитости

Константин Богомолов впервые публично признался в любви Ксении Собчак. Режиссер поделился видео с избранницей в Instagram, написав: "я люблю тебя". Трогательный пост оценили более 60 тыс. человек, но вот в искренности Богомолова в Сети сильно сомневаются.

В комментариях на режиссера буквально набросились: подписчики уверены, совсем скоро его чувства к телеведущей пройдут, если они вообще есть.

"Эти слова ничего не значат! Это сие минутное состояние! Сегодня любит одну, завтра другую", "Очень показушно", "Надолго ли, до конца лета или до конца года?! Кого только Богомолов и Собчак уже не любили...", "Лицемерие", "Противно", "Все ради шумихи",

– комментируют в Instagram.

Напомним, Ксения и Константин вместе уже более полугода. По слухам, именно из-за режиссера бывшая ведущая "Дома-2" ушла от Максима Виторгана, которому теперь потребовалось лечение в клинике.