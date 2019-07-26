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Россияне напали на Собчак после общения с бывшим

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Звезда до сих пор ревнует Максима Виторгана, считают в Сети

На Ксению Собчак набросились обозленные комментаторы после того, как она отправила сообщение бывшему супругу. Все происходило в аккаунте актера в социальных сетях. Максим Виторган разместил в Instagram фото взрослой дочери и поздравления с днем рождения, отметив, что она не умеет не бесить его.

Пост не оставила без внимания Ксения Собчак, прокомментировав его так: "тебя все мы бесим, это нормально". Комментарий Виторган посчитал неуместным: "откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было", – написал он в социальных сетях.

"Вот вроде умная женщина, ну зачем?", "Зачем, здесь ее комментарий", "Будет срач?", "Собчак тут вообще ни к чему", "Ксения, наверное, немножко ревнует бывшего мужа", "В каждой бочке затычка",

– поддержали режиссера в Сети.

Комментаторы также восхитились красотой 23-летней Полины Виторган. Девушка пошла по стопам родственников и стала актрисой. Наследница Максима Виторгана уже успела сняться в нескольких фильмах и сериалах: "Дневник доктора Зайцевой", "Майские ленты", "Квартет".

Дарья ПЕТРОВА
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