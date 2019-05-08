Виторган публично пофлиртовал с красоткой

Возможно, актер нашел замену Собчак

Максим Виторган выложил в социальные сети снимок, на котором он дурачится перед камерой. Если большинство подписчиков принялись обсуждать футбольные пристрастия знаменитости, то Мария Машкова не упустила случая сделать комплимент одинокому коллеге.

"Ты очень красивый все-таки мужчина, Макс!)"

– похвалила дочь Машкова.

Максим не заставил красивую девушку долго ждать ответа и принялся еще больше расхваливать себя.

"Более того – я хорошею!"

– нескромно ответил бывший избранник Ксении Собчак.

Есть ли будущее у их отношений, пока неясно. Если в личной жизни Виторгана произошли большие перемены, то Машкова счастлива замужем. Брак Максима Виторгана и Ксении Собчак закончился после 6 лет отношений, теперь телеведущая не скрывает связь с режиссером Константином Богомоловым.

На первый брак Марии Машковой повлиял знаменитый отец. Он изначально был против свадьбы двух актеров, а когда супруг начал изменять, то Владимир Машков настоял на разрыве.

"Маш, бери шубу и уходи!"

– цитирует его слова "Пятый канал".

После актриса вышла замуж второй раз. Избранником стал бизнесмен и музыкант Александр Слободняк.

Ранее "Утро" опубликовало интимное видео с Собчак, снятое Богомоловым.