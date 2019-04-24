"Начнет с обрезания": Гузееву поменяли на Малышеву

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Максим Галкин сообщил подписчикам о новой идее: он и другие ведущие "Первого канала" хотели бы поменяться местами. Сам муж Пугачевой не против занять место Дмитрия Нагиева – юморист даже снял свою речь для программы.
"Планируем с коллегами поменяться программами: я в Голос, Нагиев к детям, Гузеева к знатокам, Малышева к женихам, Якубовича к Герману Шаичу. Посоветуйте, кого куда отправить?",
– интересуется шоумен.
Больше всего комментаторов заинтересовала судьба Елены Малышевой – бессменной ведущей передачи о здоровье. Кое-кто считает, что она отлично будет смотреться с женихами в "Давай поженимся", другие советуют врачу завязывать с карьерой на телевидении и отправиться на пенсию.
"Малышеву в сундук и в море", "Малышеву точно к женихам", "Малышеву на пенсию отправить", "Малышеву к знатокам", "Малышева, как телеведущая супер", "Гузееву не трожьте", "Малышеву долой с телевидения", "Зачем же так женихов обижать, ведь Малышева нещадно поставит им диагнозы!", "Можно на минутку представить, что Малышева сделает с женихами!!! Начнет с обрезания!",
– спрогнозировали пользователи.
Сменит ли Елена Малышеву Ларису Гузееву пока не ясно, но известную актрису комментаторы отправляют к юмористам, чтобы те ответили за грубые шутки над видео с артисткой.
"Всех к Садальскому!", "Вам на "Поле чудес "", "Гузееву в "Поле чудес", "Познера и Урганта на "Поле чудес", "Нагиева к женихам, Якубовича к знатокам", "Всех на "Битву экстрасенсов", "Малышеву в "Форт боярд", "Киселева и Соловьева жрать отправить готовить",
– написали пользователи.
Ранее Елена Малышева поделилась с россиянами советами для потрясающего секса.
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