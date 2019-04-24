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"Умеете возбудить": Чехова показала формы в прозрачном белье

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая похвасталась эротичной обновкой

Анфиса Чехова показала Instagram свой пышный бюст в полупрозрачном белье. Фотография получилась настолько откровенной, что звезде пришлось закрыть самые интимные части стикерами.

Поводом для домашней фотосессии послужила покупка в магазине нижнего белья. Сначала Анфиса заинтриговала пользователей только пакетом с логотипом, но после их просьб решилась на откровенную демонстрацию.

Поклонники звезды отметили, что на последних постах в социальных сетях звезда телевидения выглядит гораздо стройнее, но при этом не растеряла своей сексуальности.

"Пухлая-красотка, похудела тоже красотка. Даже непонятно, как лучше", "Как вы сильно похудели. Вам очень идет", "Вы просто красотка", "Какое горячее фото", "Умеете возбудить", "Красотка",

восхищаются пользователи.

Ранее Анфиса Чехова продемонстрировала в Сети свои пышные ягодицы в купальнике. 

Дарья ПЕТРОВА
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