"Умеете возбудить": Чехова показала формы в прозрачном белье

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Анфиса Чехова показала Instagram свой пышный бюст в полупрозрачном белье. Фотография получилась настолько откровенной, что звезде пришлось закрыть самые интимные части стикерами.
Поводом для домашней фотосессии послужила покупка в магазине нижнего белья. Сначала Анфиса заинтриговала пользователей только пакетом с логотипом, но после их просьб решилась на откровенную демонстрацию.
Поклонники звезды отметили, что на последних постах в социальных сетях звезда телевидения выглядит гораздо стройнее, но при этом не растеряла своей сексуальности.
"Пухлая-красотка, похудела тоже красотка. Даже непонятно, как лучше", "Как вы сильно похудели. Вам очень идет", "Вы просто красотка", "Какое горячее фото", "Умеете возбудить", "Красотка",
– восхищаются пользователи.
Ранее Анфиса Чехова продемонстрировала в Сети свои пышные ягодицы в купальнике.
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