"Какие персики торчат": Чехова обнажила ягодицы

Популярная телеведущая показала фигуру в купальнике

Анфиса Чехова поделилась с подписчиками воспоминаниями об отдыхе. На фотографии в купальнике знаменитость засняли сзади – все желающие могут рассмотреть аппетитные формы. Всем поклонникам звезды вид аппетитных ягодиц понравился, они засыпали телезвезду комплиментами. Некоторые из них признаются, что давно мечтали увидеть такое фото, а сейчас находятся в легком возбуждении.

"Какие персики торчат", "Красотка", "Вот это вид", "Не попа, а новостройка", "Хороша попа", "Бомба", "Наконец то, засветила попку восемнадцатилетней девочки)) Я весь горю!",

– пишут восхищенные поклонники.

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Apr 21, 2019 at 1:47am PDT

Но кое-кто осудил Чехову за постоянно стремление оголяться: "обязательно нужно попу засветить" – пишет недовольный хейтер.

Телеведущая часто балует подписчиков фотографиями с отдыха: пикантные снимки подписчикам нравятся, а некоторые кадры вызывают беспокойство – фанаты подозревают, что у Анфисы может быть алкогольная зависимость.

Анфиса Чехова также входит в рейтинг самых сексуальных телеведущих. Вместе с ней в подборке Утра оказались Яна Кошкина и Ольга Орлова.