"Какие персики торчат": Чехова обнажила ягодицы

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Анфиса Чехова поделилась с подписчиками воспоминаниями об отдыхе. На фотографии в купальнике знаменитость засняли сзади – все желающие могут рассмотреть аппетитные формы. Всем поклонникам звезды вид аппетитных ягодиц понравился, они засыпали телезвезду комплиментами. Некоторые из них признаются, что давно мечтали увидеть такое фото, а сейчас находятся в легком возбуждении.
"Какие персики торчат", "Красотка", "Вот это вид", "Не попа, а новостройка", "Хороша попа", "Бомба", "Наконец то, засветила попку восемнадцатилетней девочки)) Я весь горю!",
– пишут восхищенные поклонники.
Но кое-кто осудил Чехову за постоянно стремление оголяться: "обязательно нужно попу засветить" – пишет недовольный хейтер.
Телеведущая часто балует подписчиков фотографиями с отдыха: пикантные снимки подписчикам нравятся, а некоторые кадры вызывают беспокойство – фанаты подозревают, что у Анфисы может быть алкогольная зависимость.
Анфиса Чехова также входит в рейтинг самых сексуальных телеведущих. Вместе с ней в подборке Утра оказались Яна Кошкина и Ольга Орлова.
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