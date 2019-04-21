Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Какие персики торчат": Чехова обнажила ягодицы

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Популярная телеведущая показала фигуру в купальнике

Анфиса Чехова поделилась с подписчиками воспоминаниями об отдыхе. На фотографии в купальнике знаменитость засняли сзади – все желающие могут рассмотреть аппетитные формы. Всем поклонникам звезды вид аппетитных ягодиц понравился, они засыпали телезвезду комплиментами. Некоторые из них признаются, что давно мечтали увидеть такое фото, а сейчас находятся в легком возбуждении.

"Какие персики торчат", "Красотка", "Вот это вид", "Не попа, а новостройка", "Хороша попа", "Бомба", "Наконец то, засветила попку восемнадцатилетней девочки)) Я весь горю!",

– пишут восхищенные поклонники.

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on

Но кое-кто осудил Чехову за постоянно стремление оголяться: "обязательно нужно попу засветить" – пишет недовольный хейтер.

Телеведущая часто балует подписчиков фотографиями с отдыха: пикантные снимки подписчикам нравятся, а некоторые кадры вызывают беспокойство – фанаты подозревают, что у Анфисы может быть алкогольная зависимость.

Анфиса Чехова также входит в рейтинг самых сексуальных телеведущих. Вместе с ней в подборке Утра оказались Яна Кошкина и Ольга Орлова.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Будем в окопах вместе": Лукашенко оправдался за "антироссийские" высказывания

Батька подчеркнул, что не стоит искать в его словах угрозу России

Плохая нефть: Минск принюхался к российской трубе

Белоруссия всерьез взялась за советский трубопровод "Дружба"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей