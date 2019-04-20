"Воу, полегче": самые горячие фото российских телеведущих

Эти знаменитости сводят с ума россиян чувственными кадрами

То, что россиянки – самые красивые женщины в мире, не секрет. Этот факт подтверждают и телеведущие страны, которые регулярно мелькают на голубых экранах, будоража воображение зрителей. В соцсетях эти знаменитые девушки на радость фанатам регулярно демонстрируют шикарные формы.

Анфиса Чехова то и дело выкладывает в Instagram снимки в купальниках в гамаках, на песке или в бассейне. Иногда звезда прикрывает свои прелести, но это приводит ее поклонников только в восторг. Престать любоваться такой красотой, просто невозможно, уверены фанаты.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 15 Мар 2019 в 12:21 PDT

Яна Кошкина прославилась работой на Первом канале. Девушка с пышными формами прекрасна как в одежде, так и без нее. Представители сильного пола регулярно предлагают сногшибательной знаменитости сходить на свидание или выйти за них замуж.

Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official) 16 Мар 2019 в 9:28 PDT

Анна Кастерова два года радовала зрителей программы "Вести.ru". Ей даже присудили награду, как секс-символу телеканала "Россия 2". Хоккеисту Евгению Малкину, чьей женой и является девушка, постоянно завидуют мужчины. Ведь яркая брюнетка может похвастаться стройной и подтянутой фигурой.

Публикация от Anna Kasterova (@anna_kasterova) 1 Апр 2019 в 6:54 PDT

Глядя на звезду "Доброго утра" на Первом канале, сложно поверить в то, что она мать троих детей. Ольга Ушакова обладает телом супермодели и потрясающей харизмой, благодаря которой и полюбилась зрителям.

Публикация от Olga Ushakova 📺 (@ushakovao) 20 Фев 2019 в 8:16 PST

После того, как Ольга Орлова стала ведущей "Дома-2", в армии ее поклонников прибыло. На Сейшелах, где находится площадка телепроекта, звезда нежится в теплом океане и непременно делится впечатлениями с фанатами в соцсети, демонстрируя роскошное тело и упругую грудь.