"Воу, полегче": самые горячие фото российских телеведущих

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То, что россиянки – самые красивые женщины в мире, не секрет. Этот факт подтверждают и телеведущие страны, которые регулярно мелькают на голубых экранах, будоража воображение зрителей. В соцсетях эти знаменитые девушки на радость фанатам регулярно демонстрируют шикарные формы.
Анфиса Чехова то и дело выкладывает в Instagram снимки в купальниках в гамаках, на песке или в бассейне. Иногда звезда прикрывает свои прелести, но это приводит ее поклонников только в восторг. Престать любоваться такой красотой, просто невозможно, уверены фанаты.
Яна Кошкина прославилась работой на Первом канале. Девушка с пышными формами прекрасна как в одежде, так и без нее. Представители сильного пола регулярно предлагают сногшибательной знаменитости сходить на свидание или выйти за них замуж.
Анна Кастерова два года радовала зрителей программы "Вести.ru". Ей даже присудили награду, как секс-символу телеканала "Россия 2". Хоккеисту Евгению Малкину, чьей женой и является девушка, постоянно завидуют мужчины. Ведь яркая брюнетка может похвастаться стройной и подтянутой фигурой.
Глядя на звезду "Доброго утра" на Первом канале, сложно поверить в то, что она мать троих детей. Ольга Ушакова обладает телом супермодели и потрясающей харизмой, благодаря которой и полюбилась зрителям.
После того, как Ольга Орлова стала ведущей "Дома-2", в армии ее поклонников прибыло. На Сейшелах, где находится площадка телепроекта, звезда нежится в теплом океане и непременно делится впечатлениями с фанатами в соцсети, демонстрируя роскошное тело и упругую грудь.
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