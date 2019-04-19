Ведущая "Дома-2" высмеяла женщин-водителей

Автоледи не угодили звезде своим стилем вождения

Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях пост на горячую тему: девушка сняла видео на фоне автомобиля, сопроводив его своим рассуждением о женщинах на дорогах. Она посмеялась над нерешительными девушками за рулем и посчитала, что они виновны в московских пробках.

"Меня трясёт от женщин за рулем! Не всех, конечно, но есть такая прям категория, называется "еду я на маленькой красненькой машинке". Ненавижу просто, когда тупят, понимаю ещё, что пробки сильно из-за тупости",

– резко высказалась Бородина.

Телеведущая уверена, что девушки получают права за деньги, правила читают один раз и боятся всего до истерики. Она считает, что автоледи могут бросить руль в любой момент и начать обнимать мягкую игрушку. При этом сама ведущая "Дома-2" ежедневно водит автомобиль.

Конечно, такое эмоциональное послание Ксении Бородиной не осталось без внимания подписчиков – они оставили под постом почти 2 тысячи комментариев: большинство людей не согласны с телеведущей и напоминают ей, что сама она ездит не очень осторожно – телеведущая выходит в прямые эфиры во время вождения.

"Какая вы все-таки злая!", "Столько людей и машин, мы все нервные, а у вас все кругом виноваты", "Девчули бывают такими, что любому мужику фору дадут", "Надо с уважением относиться к людям", "Как будто вы с рулем в руках родились. Где уважение? Может эти "куры'"новички? Мозгов бы вам",

– поругали Ксению за агрессию.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 11 Апр 2019 в 12:46 PDT

Впрочем, защитники у телезвезды нашлись. Они считают, что она права – молодые девушки за рулем зачастую только красятся и фотографируются, а не следят за дорогой.

"Как точно сказано", "Женщину за рулем издалека всегда видно", "Да, бесят тупицы на дорогах", "Куры только губы красят и селфи делают",

– поддержали ведущую "Дома-2" некоторые комментаторы.

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