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"Слишком дешевая": Баскова засняли со скандальной красоткой

Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" обняла знаменитость

Бывшая участница скандального телепроекта выложила в свой Instagram совместное фото с Николаем Басковым. Маргарита Освянникова приобняла звезду, а вторую руку положила на живот. Певец при этом выглядит довольным и, кажется. Совсем не против общества молодой красавицы.

Подписчики считают, что Басков и Освянникова хорошо смотрятся вместе, но спешат предупредить артиста: после одной такой фотографии он может стать участников скандала, как уже было с Александром Серовым.

"Хорошо смотритесь", "Вот и Ритка добралась до звезды, а потом к Малахову", "Смотритесь отлично", "Ну ждём Марго в пусть говорят, якобы беременной от Николая", "Хорошая пара они! Любят друг друга!", "Басков, беги", "Ко всем лезет, а толку нет",

– комментируют пользователи.

Подписчики также были шокированы внешним видом бывшей участницы "Дома-2": наряд они посчитали неудачным, а странную прическу раскритиковали в пух и прах.

"Что за фантанчик. Смени прическу", "Что за идиотский хвост", "Слишком дешевая", "Ужасная прическа", "Ну и наряд, ты не на "Дом-2", "Выглядишь не очень",

– писали хейтеры.

Фото со знаменитостью девушка сделала в одном из телестудий, так что говорить об их отношениях не приходится, тем более, что Николая Баскова все чаще замечают в компании стройной красавицы, с которой он знаком не первый год.

До этого Утро публиковало самые жаркие фотографии Маргариты Овсянниковой. 

Дарья ПЕТРОВА
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