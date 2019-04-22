"Красавец и брутал": Водонаева показала свою любовь

Телезвезда без ума от своего домашнего питомца

Алена Водонаева поделилась с подписчиками милой видеозаписью со своим котом Эскобаром. Своего большего черного зверя она сначала тискала на руках, а потом расцеловала. Бывшая участница "Дома-2 признается, что такой ритуал происходит у них ежедневно.

"Достаю кота своей любовью. Вечерний ритуал. Вру конечно, это круглосуточно происходит",

– призналась Алена.

Подписчикам огромный кот понравился, они разделили чувства Водонаевой и признали, что животное выглядит очень брутально.

"Настоящий мужик", "Нереальный красавец!", "Я бы его съела!", "Кот шикарный", "Красавец и брутал!", "Какой он огромный", "Просто гигант", "Очень крутой",

– засыпали комплиментами подписчики знаменитости.

Некоторым показалась, что Алена Водонаева перегибает палку и попросту мучает кота, ведь даже ванну они принимают вместе. Поклонники предполагают, что все дело в том, что девушка одинока и, предположительно, рассталась с мужем.

"Аж страшно стало!", "Надеюсь, у вас с мужем всё хорошо, и вы не расстались", "Он уже поседел от твоей любви", "Кот явно недоволен, "А где муж", "Совсем его замучали",

– переживают зоозащитники.

Слухи о том, что бывшая участница телепроекта разводится с мужем, появились почти 3 месяца назад. Официально пара не разведена, но супруг звезды уехал жить в Санкт-Петербург, а Алена Водонаева осталась в Москве.