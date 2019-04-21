"Секси": Семенович показала аппетитные ноги

Звезда не стесняется откровенных фотосессий

Анна Семенович поделилась с подписчиками сексуальной фотографией в коротком халатике. Актриса без стеснения демонстрирует ноги, а поклонники в восторге от пышной фигуры знаменитости. Звезду похвалили за смелость и уверенность в себе. А сама Семенович признается, что мечтает о тепле.

"Честно говоря я немного завидую людям, которые живут в более солнечной полосе , но недавно я летела из Алматы и рядом летел мужчина из Грузии и он мне жаловался, что у них нет снега зимой и очень тепло. Я смотрела на него и думала: странный человек в Грузии все время солнечно и отличная погода , а он хочет снега,

– подписала фото знаменитость.

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on Apr 21, 2019 at 12:52am PDT

"Секси", "Шикарная красавица", "Королева!", "Ножки класс", "Ты все прекраснее и прекраснее", "Аня, тебе надо в фильмы для взрослых", "Кофнетина", "Ты похудела", "Не женщина, а мечта",

– расхвалили Анну.

Если фигуру Семенович одобрили все подписчики, то вот лицо понравилось немногим – бывшую "Блестящую" упрекают в излишнем фотошопе и напоминают о скорой старости и необходимости завести семью.

"Лицо у Анны чужое", "Что-то лицо неузнаваемо", "Мужчина тебе нужен, и будет погода в доме", "Смелее прелести показывай, время неумолимо, уже скоро финал красоты", "Лицо пластиковое",

– критикуют Анну.

Ранее Утро писало о сильной растолстевшей Анне Семенович, которая набрала вес, чтобы сняться в эротичном видео.