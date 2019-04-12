"Назло бывшему": Барановская пылко поцеловала брюнета

Телеведущая спровоцировала слухи пикантным фото

Юлия Барановская разместила в своем Instagram-аккаунте снимок, где целует и обнимает мужчину. Счастливчиком оказался дизайнер одежды Игорь Чапурин. Телеведущая в посте как будто отвечает на все возникающие вопросы.

"Вчера после показа поцеловала маэстро за женственность, сексуальность и элегантность в новой коллекции",

– трогательно подписала Барановская.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 11 Апр 2019 в 8:46 PDT

В Сети комментарием звезды не удовлетворились – начали задавать множество вопросов и оставлять комментарии.

"Он довольный, как слон", "Аршавин начнет ревновать", "А вы пара", "Это твой возлюбленный?", "Вы так любите целовать разных мужчин. Вы это делаете назло бывшему мужу", "А он женат? Вы смотритесь космически", "Барановской замуж пора", "такой мужчина тебе подходит",

– написали пользователи.

По информации некоторых изданий, Игорь Чапурин не женат и был неоднократно замечен в компании мужчин. Известность дизайнер получил после того, как начал одевать первых леди страны – Людмилу Путину и Светлану Медведеву.

Публикация от Igor Chapurin (@igorchapurin) 18 Фев 2019 в 6:17 PST

Личная жизнь бывшей Юлии Барановской и Андрея Аршавина пока складывается не очень удачно. Официально сердце ведущей свободно, когда-то ходили слухи, что она встречается с артистом Андреем Чадовым, но мужчина заверил – они просто друзья.

"Она очень мудрая и умная женщина, я ей очень благодарен. Такая женщина – большая редкость",

– поделился Андрей со Starhit.

Андрей Аршавин после разрыва с Барановской женился, но брак продлился совсем недолго. Недавно его заметили в компании молодой брюнетки, но девушка отношения отрицает.

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) 3 Апр 2019 в 11:36 PDT

Сейчас Андрея и Юлия поддерживают общение ради детей – спортсмен впервые за долгое время начал проводить время с двумя сыновьями и дочкой, которых родила Барановская.