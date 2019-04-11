Балерина отправилась на романтическое свидание в конюшню

Анастасия Волочкова делала свои знаменитые шпагаты в самых разных позициях и точках земного шара, на этот раз объектом для упражнений стала лошадь. Просто катания звезде показалось мало, обойтись без раздвигания ног не получилось.

"Сегодня у нас с любимым конная прогулка. В насыщенном графике съемок, репетиций, записи моей аудиокниги я выкроила денек и сделала его выходным! Как я вам верхом? В шпагате и без",

– подписала балерина пост с несколькими фотографиями, в котором снимок в шпагате поставила вторым.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 11 Апр 2019 в 5:48 PDT

Возлюбленный звезды сопровождал ее на романтическом свидании, но в Instagram звезды не появился. Внимательная Волочкова просит на видео в stories отойти мужчину подальше, чтобы он не попал в кадр, при этом ласково называет его "котей".

Молодого человека Анастасия скрывает от публики, боясь недоброжелателей. Вместе они уже полгода, увидеть возлюбленного на фотографии удалось Ксении Собчак – она назвала мужчину красивым. Балерина надеется, что наконец встретила своего суженого, так как в мужчинах она не раз разочаровывалась.

Например, ее бывший супруг Игорь Вдовин взял у нее в долг крупную сумму денег и до сих пор не отдал – Волочкова была вынуждена обратиться в суд. Анастасия не раз подчеркивала, что роскошный особняк она построила на свои деньги и никогда финансово не зависела от мужчин, но ее нынешний возлюбленный радует ее весьма дорогими подарками.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 21 Мар 2019 в 8:06 PDT

Несмотря на счастье в личной жизни, танцовщица часто оказывается в центре скандалов. В интервью радиостанции "Эха Москвы" она резко высказалась по поводу людей с низким уровнем достатка.

На вопрос ведущих, кто виноват в низком уровне жизни в России, Волочкова выпалила:

"Да виноваты люди сами. Хочется всегда сказать: "дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?" Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там".

После эфира на нее обрушился шквал критики в социальных сетях – балерина решила пояснить, что именно она имела в виду.

Публикация от Эхо Москвы (@echomsk) 10 Апр 2019 в 12:21 PDT

"Фразы в СМИ выдернуты из контекста интервью. Я не политолог, я высказала в эфире свое личное мнение, что нельзя во всем винить только президента. Это все. А на меня все набросились как обычно",

– сказала она РИА "Новости".