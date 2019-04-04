Барановская и Аршавин показали свою любовь

Телезвезду и футболиста объединило важное событие

Юлия Барановская И Андрей Аршавин нежно поздравили с днем рождения общую дочку. Яне исполнилось 11 лет, и родители продемонстрировали редкое единодушие, правда, сделали это в соцсетях.

Первой обратилась к наследнице известная телеведущая.

"С днем рождения, моя девочка... Это огромное счастье быть твоей мамой, каждый день я чему-то у тебя учусь, и молюсь только об одном – чтоб ты всегда была здорова, моя любовь",

написала Юлия под фотосессией, опубликованной на ее странице в Instagram. А до этого она поздравила девочку лично.

Отец тоже отправил послание. Он был более сдержан в чувствах и краток, разместив под снимком, на котором изображен сам, дочка и младший сын, всего два слова:

"С днем рождения!"

Не остались в стороне и поклонники знаменитой пары. Фанаты телеведущей также поздравили ее наследницу, рассыпавшись в похвалах маме и дочке.

"Красавицы! С днём рождения куколку", "С днем рождения, Счастье! Она у тебя чудесная, Юльчик!" , "Яночка – умница, талантливый светлячок!", "Пусть будет счастлива и любима!", "Ваша девочка меня восхищает! И Вы, Юлия, меня восхищаете, как мама троих чудесных детей!", "Юля, здоровья Вашей доченьке и счастливой судьбы! Вы отличная мама!", "Поздравляю Вашу дочу! Успехов ей в школе, танцах и во всех начинаниях!"

– отметили и пожелали они.

Поклонники знаменитого футболиста поделились впечатлениями от фото на его странице, добавив и поздравления:

"Вы вместе!.. Отлично смотритесь... Детки – папина копия!", "Какие у Аршавина дети красивые!", "Адрей их очень любит, и он хороший отец" , "Сын – папа, дочь – мама", "Поздравляем, Ваша принцесса и сокровище, берегите друг друга и большого счастья во всем ей!".

При этом некоторые вспомнили и время, когда спортсмен не интересовался детьми.

"Приятно смотреть, когда папа опомнился, что с детьми наладил отношения. Давно пора. Сколько Юля страдала, дети не видели отца. Молодчина Андрей, это правильно, детей не забывай, они не в чем не виноваты", "Андрей, согласитесь, это так приятно – поздравлять дочку с днем рождения! Ваша принцесса дождалась этого", "Приятно видеть вас в таком составе",

– отметили фолловеры.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская прожили в гражданском браке почти девять лет. У них родились трое детей. Старший – сын Артем, который родился в 2005 г., дочка, появившаяся на свет в 2008-м, и младший сын Арсений, которому уже исполниллось шесть лет.

В 2013 г. футболист бросил супруг, беременную последним ребенком, и ушел к новой возлюбленной – журналистке Алисе Казьминой. Через три года они поженились. Однако и на этот раз спортсмен не смог построить счастливой семьи – он в разводе.

. Карьера его продолжается в другом направлении. После окончания футбольного сезона с командой "Кайрат" из Казахстана он вернулся в родной Санкт-Петербург и работает на телеканале "Матч ТВ", а также в детской школе "Зенита".

Что же касается личной жизни, то спортсмен пока живет один и ни о чем не жалеет. Однако после развода он стал видеться с детьми от первого брака. Их первая встреча вызвала бурное обсуждение в Сети.

При этом Барановская наотрез отказывается восстанавливать отношения с Аршавиным. Недавно телезвезда резко пресекла слухи по поводу возможного воссоединения с бывшим гражданским супругом. Однако позже фанаты заподозрили, что она все же собирается выйти за него замуж. Думали и о женитьбе футболиста на телеведущей...