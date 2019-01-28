"Ни о чем не жалею": Аршавин сделал заявление после встречи с детьми от Барановской

Футболист откровенно рассказал о жизни без семьи

Андрей Аршавин вернулся в Россию из Казахстана и пообщался с журналистами. Скандально известный футболист рассказал о том, что провел Новый год один, и признался, что ни о чем не мечтает и не жалеет.

Андрей Аршавин дал блиц-интервью порталу "Матч.ТВ". Он ответил на много вопросов скупо и односложно. Тем не менее беседа получилась информативной. Футболист заявил, что не гордится ни единым своим поступком и ни о чем не мечтает. А Новый год и вовсе встретил в гордом одиночестве. Ранее стало известно, что Андрей Аршавин спустя шесть лет наконец встретился с детьми от отношений с ведущей Первого канала Юлии Барановской.

Пикантность ситуации заключена в том, что Андрей Аршавин ушел из семьи, когда младший ребенок еще был в утробе. Футболист променял возлюбленную и двоих детей на эффектную брюнетку Алису Казьмину. Дальше – больше. Аршавин и Казьмина поженились осенью 2017 года. Отметим, что к тому моменту Алиса была беременна.

Однако даже эти обстоятельства не помешали футболисту обращать внимание и на других женщин. В итоге Андрей и Алиса расстались. В свежем интервью Казьмина пожаловалась, что супруг не интересуется ни ее жизнью, ни жизнью их маленькой дочери.

"Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок – это секс. А менять спутниц – обычное дело. Наверное, там уже новая романтика – коньки, отели, прогулки", – откровенничала Алиса.

Также спортсмен признался, что помимо футбола любит теннис, а еще считает главным своим достижением Кубок УЕФА. И предпочел бы забить четыре гола в ворота ФК "Ливерпуль", чем гол на "Евро" в дополнительное время.