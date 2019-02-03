После развода Аршавин зачастил в дом Барановской

После развода футболист стал видеться с детьми от первого брака

Расставшийся с Алисой Казьминой Андрей Аршавин старается завоевать любовь детей от Юлии Барановской. А возможно, и вернуть ее расположение.

Спортсмен повел сыновей Артема и Арсения и дочь Яну на квест о Шерлоке Холмсе. Фото с довольной детворой он опубликовал в своем Instagram.

"Sherlocks in town!!!!!", – подписал он кадр.

Отметим, что общаться с детьми от Барановской Аршавин начал совсем недавно – он не виделся с ними на протяжении пяти лет.

Пользователи тут же заподозрили, что футболист действует с дальним прицелом. Некоторые предположили, что Андрей хочет вернуться к экс-супруге. Другие хвалили Юлию за то, что сумела воспитать троих (орфография и пунктуация сохранены).

"Андрей вы планируете вернуться к Юле @baranovskaya_tv ? Ради детей хотябы? Она же так долго ждала"

"Какие классные детки.Юлька умница!"

"Вернуться и восстановить отношения, взять ответственность– сильнейший поступок!!! Достойный Мужчины и уважения!"

"Дети счастливы)))"

"Лучше поздно,чем никогда! Все это приходит с возрастом..." – написали они.

Несмотря на недавний скандал, разразившийся после заявления футболиста, что он ни о чем не жалеет, поклонники не теряют надежды, что семья наконец воссоединится.