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После скандала с Аршавиным Барановская ночевала в поезде

Андрей Аршавин и Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Пережитые волнения не лишили телеведущую боевого настроя

На днях поклонники горячо обсуждали скандальную встречу Андрея Аршавина с сыновьями от Юлии Барановской и слова известного футболиста о том, что он ни о чем не жалеет, вызвавшие бурю негодования в Сети. А несколько часов назад его бывшая супруга показала, как насыщенно проходит ее жизнь. Она опубликовала в Instagram новые снимки, на которых изображена в дороге.

Под кадрами телеведущая сообщила:

"Ночь в поезде прошла отлично... уже на месте, работаем".  

Фанаты выразили уважение сильной духом женщине и рассыпались в восторгах.

"На высоте, как всегда".

"Юляшка-очаровашка".

"Ух, глаза такие серые, большие, красивые!"

"Юлия, ты шикарно выглядишь... и высказывания твои в передачах остроумные и справедливые... молодец! Умница, красавица, и малыши тоже!"

"Не оторваться от Юли, смотришь в эти глаза, и даже сложно сосредоточиться и вспомнить, о чем сам текст поста".  

"Юля молодец, люблю таких женщин. Ведущая отличная".

"Что-то пошло не так! Поехала разборки наводить, так их, Юля!"

"Самая успешная из российских телеведущих! Всегда отстаивающая свою позицию! Я уверена, что Вам невозможно навязать что-то рекламировать или высказывать мнение, различное с Вашим! Уважаю таких женщин!"

"Юлечка, я вас называю пчелка, трудяжечка большая, детки – чудные, от всего сердца желаю вам настоящего мужика рядом. А ваш бывший еще не раз очень пожалеет. По-другому не может быть".

Одна поклонница заметила и печаль телеведущей. "Юль, не грустите... в Ваших глазах столько грусти..." – попросила она.

Юлии Барановской пришлось нелегко. Она одна воспитывает сыновей. Когда ее младший ребенок только еще должен был повиться на свет, гражданский муж – Андрей Аршавин – бросил ее.

Футболист променял жену и детей на журналистку Алису Казьмину. Он даже женился на ней, чего не делал долгие годы совместной жизни с телеведущей.

Но и от законной супруги Аршавин ушел, также оставив ее с ребенком. Да еще и в недавнем интервью похвалился, что хорошо живет без семьи.

А Барановская, несмотря на все трудности, считает себя абсолютно счастливым человеком. "У меня уже есть главное – семья, мои дети. У меня всегда за обеденным столом все места будут заняты. А лет через 15 людей за столом будет больше раза в три", – как-то сказала она. 

Фоторепортаж
Аршавин решил жениться
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Полина ДОРОЖКИНА
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