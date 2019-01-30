Вот это огонь: Юлия Барановская показала пикантный снимок

После скандала с экс-супругом телеведущая показалась в смелом виде

Волнения из-за Андрея Аршавина позади, и Юлия Барановская уже не только работает, но и модные наряды демонстрирует. При этом она не стесняется показать и обнаженные части тела, в частности – плечи.

Звезда экрана опубликовала в соцсети три фото в разных платьях. И спросила у фанатов, какой подходит ей больше, предложив несколько вариантов ответа:

"1) я очень люблю открытые плечи; 2) в горох влюбилась навсегда после фильма "Красотка" (уверена, как и многие); 3) синий – мой любимый цвет".

Мнения подписчиков разделились. Большинство из них заявили, что Юлия сама украшает любой наряд. И добавили, что все зависит от того, куда она направится в таком виде.

"Вы во всех шикарны".

"Очень вам идет".

"Все платья шикарные и на вас сидят идеально".



"Во всем ты, милая, хороша!"

"Юля, вы во всем супер".

"Во всех платьях отлично выглядите".



"Смотря для какого выхода!"

"Каждое платье хорошо для определенного случая... все три замечательно выглядят на Вас".



Ранее Юлию часто осуждали за неуместные наряды. В декабре ее раскритиковали за розовую шубу, а за полгода до этого фанатам сильно не понравились надетые на ней кружевные брюки.

Однако теперь, похоже, все остались довольны. Может, этому способствовала выдержка телеведущей, которая, несмотря на разговоры о ее непростых отношениях с бывшим мужем, выглядит прекрасно и занята делом.

Недавно известный футболист Андрей Аршавин первый раз за пять лет встретился с сыновьями Арсением и Артемом, которых ему родила гражданская жена Юлия Барановская. Он провел с наследниками целый день и даже выразил желание принимать участие в их жизни.



Как только спортсмен выложил в соцсети снимок, на котором показан с сыновьями, подписчики возмутились. Они ругали футболиста за то, что он оставил и этих детей, и дочку от второго брака. А его первую супругу назвали "золотым примером того, какой должна быть идеальная мама, жена и просто женщина".

Будто в ответ на это в одном из интервью Аршавин заявил, что ни о чем не мечтает и не жалеет. Тем временем Барановская не унывает, она и сыновей от него воспитывает, и много работает.