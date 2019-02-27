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"Вернулся к Барановской?": Аршавина заподозрили в скорой женитьбе

Андрей Аршавин. Фото: www.globallookpress.com
В Сети с новой силой разгорелись слухи о воссоединении бывших влюбленных

В Санкт-Петербурге прошло первое судебное заседание по разводу Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Адвокаты журналистки сообщили о том, что процесс будет долгим и закончится только через несколько месяцев. Однако такой расклад не устраивает футболиста, который торопит события из-за новой девушки.

Марина Дубровская, которая защищает интересы Казьминой в суде, подчеркнула в разговоре с изданием "Комсомольская правда", что Аршавин очень ратует за то, чтобы развод прошел как можно скорее. Она предположила, что футболисту это необходимо из-за новой пассии. Вероятно, спортсмен так сильно влюблен в девушку, что готов вновь связать себя узами брака.

Любопытно, что совсем недавно интернет-пользователи пришли к выводу, что Юлия Барановская, бывшая гражданская жена Аршавина, готовится к тайной свадьбе. Поклонники телеведущей считают, что она все-таки воссоединилась с футболистом. Неслучайно, спортсмен после расставания с журналисткой все чаще стал видеться с детьми от Юлии. Хотя, по словам Алены Водонаевой, Аршавин встречается с некой Кариной, сотрудницей авиакомпании.

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com

Аршавин и Казьмина расстались в конце 2018-го из-за его многочисленных измен. Ради Алисы Андрей в 2013-м бросил беременную третьим ребенком Юлию. Теперь пока еще законным супругам предстоит делить имущество, а также решить вопрос, с кем останется их дочь Есеня. Недоброжелатели уверены, что спортсмен забудет о младшей дочери, как когда-то о детях от Барановской. 

Полина ИВАНОВА
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