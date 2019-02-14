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"Замуж за Аршавина?": Барановскую заподозрили в подготовке к свадьбе

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая заинтриговала поклонников необычным постом

В Сети активно муссируются слухи о том, что Юлия Барановская в скором времени впервые станет законной женой. Несмотря на то что звезда Первого канала уверяет, что в ее жизни нет того самого мужчины, ее последние публикации в соцсетях удивили поклонников.

Телеведущая выложила в истории Instagram рекламные фото о мастер-классах про то, как организовать шикарную свадьбу. Одни подписчики пришли к выводу, что Барановская пиарит свою подругу, которая устраивает праздники. Однако другие полагают, что эти публикации были сделаны неспроста. Да и девичник знаменитости уже удалось отрепетировать. Молодая мама вышла в свет с подругами. То, что Барановская не сидит дома, а веселится на светских мероприятиях, и навело поклонников на мысль, что она хочет нагуляться перед тихой семейной жизнью.

"Барановская не должна же вечность сидеть в девках, пусть попытает счастья", "Юлия выходит замуж и сыграет свадьбу на алименты Аршавина?", "А мне кажется, что Аршавин с Казьминой расстался из-за Юльки. Ожидается громкий союз", – пишут интернет-пользователи в соцсетях.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com

Поклонники даже всерьез строят теории о том, что Барановская сочетается узами брака не с таинственным мужчиной, которого тщательно скрывает, а с бывшим гражданским мужем Андреем Аршавиным, который в начале 2019-го расстался с супругой Алисой Казьминой. К тому же футболист наконец начал встречаться с детьми от телеведущей.

И хотя Барановская отрицает сплетни о воссоединении с Аршавиным, многие надеются, что она это делает для отвода глаз, чтобы было время спокойно подготовиться к торжеству. А некоторые и вовсе распространяют сплетни о том, что подруга звезды Первого канала Ксения Бородина, которая является ведущей "Дома-2", подыскала Юлии на проекте хорошего бойфренда. 

Полина ИВАНОВА
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