Известный футболист помнит свои позорные поступки

Как выяснилось, Андрею Аршавину, которого часто ругают за личную жизнь, действительно есть чего стыдиться. Об этом он сам заявил в программе "Тает лед", которую ведет известный фигурист Алексей Ягудин.

На вопрос, были ли в его жизни дурные поступки, футболист признался, что такие были.

"Без этого я был бы Вася Иванов, а не Андрей Аршавин",

– сказал он. И добавил, что не хотел бы сейчас их вспоминать. Но об одном упомянул.

В начале 2000-х гг. он с другими игроками "Зенита" отрывался по полной. Они часто посещали шумные вечеринки, где всякое бывало. Но товарищей, с которыми он гулял, спортсмен не назвал, чтобы их не подставить.

В студии также говорили о том, как изменилась жизнь футболиста, после того как он повесил бутсы на гвоздь. Спортсмен рассказал, что ему поступило два интересных предложения, которые он собирается принять, ведь очень не хочет "страдать от безделья".

Затянувшаяся "пауза между профессиональным футболом и чем-то другим будет приводить к плохим последствиям", добавил Андрей.

"То есть все мои дурные привычки будут вылезать и усугубляться. Нужно заниматься чем-нибудь... и тогда не будет времени на все плохое, что есть в нашей жизни",

– пояснил он.

В свое время слава его изменила, подчеркнул Аршавин. Однако, по словам футболиста, он никогда не зазнавался. Да и в жизни было немало случаев, когда его спускали с небес на землю.

Андрею в последнее время нередко доставалось. Не так давно его разнесли в соцсети за отношение к женам и детям. И даже широкий жест – свидание с сыновьями – не помог восстановить доброе имя.

Больше всего ругали спортсмена за то, как он поступил с бывшей гражданской женой – телеведущей Юлией Барановской. Сам Андрей не считает себя виноватым по отношению к оставленным близким. Он заявил, что ни о чем по этому поводу не жалеет.