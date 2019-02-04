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Барановская лишила Аршавина надежды на воссоединение

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Телезвезда наотрез отказывается восстанавливать отношения с бывшим мужем

Ведущая Юлия Барановская пресекла слухи по поводу возможного воссоединения с бывшим гражданским супругом футболистом Андреем Аршавиным.

После того как он вновь стал встречаться с тремя своими детьми от Барановской, поклонники начали гадать, не собирается ли Юлия тоже возобновить отношения со спортсменом, с которым прожила вместе 9 лет.

"Очень прошу всех успокоиться: наши отношения никак не изменились. Мой бывший муж возобновил общение только с детьми, ни о каком воссоединении нас как семьи, как мужчины и женщины речи не идет и идти не может. И я надеюсь, больше вопросов на эту тему не возникнет", – такой комментарий дала Барановская порталу PeopleTalk.

Юлия добавила, что не понимает, почему две встречи Аршавина с детьми вызвали такой ажиотаж в СМИ. Ранее телеведущая призналась, что дети не спрашивают, почему их папа не звонит и не приходит. Трое отпрысков Аршавина и Барановской живут насыщенной жизнью, и им некогда задумываться о том, чем занимается их отец.  

Барановская и Аршавин расстались в 2012 г., трое детей пары остались на попечении Юлии. Общаться со своими покинутыми детьми футболист начал лишь в начале этого года, напоминает "Вечерняя Москва".

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Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Валентина МАЙОРОВА
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