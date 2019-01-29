Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
Житель подмосковного города Лобня устал терять честно заработанные средства и обратился в полицию за помощью. Россиянин утверждает, что полтергейст, напоминающий известного футболиста Андрея Аршавина, регулярно появляется в его квартире с дурными намерениями.
Сотрудники правоохранительных органов поверили пострадавшему и решили провести проверку, видимо, для успокоения собственной души.
По словам пострадавшего, призрак, похожий на спортсмена, может проходить через стены и дистанционно душить. Очевидно, именно из-за причинения вреда здоровью мужчины полицейские со всей серьезностью занялись этим делом.
Также, по информации "Пятого канала", россиянин слышит голоса неких девушек, которые кричат об изнасилованиях.
Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры