Призрак Аршавина изводит россиянина

Привидение наглым образом ворует деньги

Житель подмосковного города Лобня устал терять честно заработанные средства и обратился в полицию за помощью. Россиянин утверждает, что полтергейст, напоминающий известного футболиста Андрея Аршавина, регулярно появляется в его квартире с дурными намерениями.

Сотрудники правоохранительных органов поверили пострадавшему и решили провести проверку, видимо, для успокоения собственной души.

По словам пострадавшего, призрак, похожий на спортсмена, может проходить через стены и дистанционно душить. Очевидно, именно из-за причинения вреда здоровью мужчины полицейские со всей серьезностью занялись этим делом.

Также, по информации "Пятого канала", россиянин слышит голоса неких девушек, которые кричат об изнасилованиях.