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Призрак Аршавина изводит россиянина

Андрей Аршавин. Фото: www.globallookpress.com
Привидение наглым образом ворует деньги

Житель подмосковного города Лобня устал терять честно заработанные средства и обратился в полицию за помощью. Россиянин утверждает, что полтергейст, напоминающий известного футболиста Андрея Аршавина, регулярно появляется в его квартире с дурными намерениями.

Сотрудники правоохранительных органов поверили пострадавшему и решили провести проверку, видимо, для успокоения собственной души.

По словам пострадавшего, призрак, похожий на спортсмена, может проходить через стены и дистанционно душить. Очевидно, именно из-за причинения вреда здоровью мужчины полицейские со всей серьезностью занялись этим делом.

Также, по информации "Пятого канала", россиянин слышит голоса неких девушек, которые кричат об изнасилованиях. 

Полина ИВАНОВА
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