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Барановская ищет нового мужчину

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
После скандала с бывшим телеведущая серьезно задумалась о личной жизни

У Юлии Барановской даже есть требование к будущему избраннику. Он "может быть каким угодно, но только не жадным", и кандидата ей помогает подбирать дочь, отметила звезда экрана.

Теледива – "абсолютно счастливый человек," ведь у нее "есть дети, работа и друзья". Однако она не прочь найти нового спутника.

"Если раньше о личной жизни я не думала вообще, сейчас повернулась в эту сторону",

– призналась красотка в интервью "Антенне".

Юлия "была растрогана", когда дочка "на Новый Год попросила в письме у Деда Мороза, чтобы мама была счастлива", и даже помогает ей в этом – Яна хочет, чтобы рядом с мамой был настоящий принц.

Старший же сын телеведущей Артем, напротив, уверен, что любовь может прийти в любую минуту и к кому угодно. А сестра с ним не согласна. "Нет, не может. У мамы будет не просто любовь. Она обязательно встретит принца", – заявила девочка. Спор между ними продолжается.

Раньше дети не интересовались, кто матери звонит или присылает SMS. Но теперь "им все интересно" – с кем Юлия встречается, куда ходит, кто подарил что-то.

Сама телеведущая часто на вопрос об отношениях с мужчинами говорила, что на это у нее "просто физически нет времени". Но это, по ее словам, всего лишь маленькая хитрость. "Когда появится тот самый человек, то появится и время, которое я буду хотеть с ним проводить", – пояснила она.

У 13-летнего Артема уже есть девушка, которую он нередко балует дорогими подарками. При этом Юлия считает, что жадный не является настоящим мужчиной, и так воспитывает старшего сына. 

Что же касается бывшего гражданского мужа, то Андрей Аршавин "вернулся в жизнь детей", но к ней "это никакого отношения не имеет". "Мы не встречаемся, не общаемся. Мы родители троих прекрасных детей. Но ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет", – повторила Юлия. Ранее она уже подобное говорила.

Развод с известным футболистом сильно изменил ее жизнь. Молодой матери-одиночке пришлось вернуться из Лондона в Москву, жить с тремя детьми на съемной квартире и зарабатывать на жизнь самостоятельно. Сейчас Барановская – успешная телеведущая, а все свободное время уделяет детям и о себе не забывает.

Женщина следит за своей внешностью, так как этого требует ее работа на телевидении и принцип – всегда стремиться к совершенству. Она "озадачилась найти тот вид спорта, который бы приносил удовольствие и корректировал фигуру". Помогает и младший наследник.

"От морщин меня избавляет мой ребенок. Я недавно обнаружила, что Арсений принес откуда-то домой улиток, узнав, что они спасают от морщин. И записал меня в свой домашний спа", – рассказала Юлия.

В гражданском браке с Аршавиным Барановская прожила девять лет. У них родились трое детей: Артему уже 13, Яна младше на два года, а Арсению, который появился на свет после того, как футболист бросил первую семью, исполнилось шесть лет.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Замир Усманов

Между тем спортсмен не особо обременяет себя отцовскими обязанностями. За шесть лет он впервые повидался с сыновьями недавно и объявил, что хотел бы принимать участие в их жизни.

Пока же дальше слов дело не пошло. Мало того, он напрочь позабыл о дочке от второго брака, даже не поздравил ее с днем рождения, который девочка отметила 11 февраля – ей исполнилось два годика.

"Аршавин... вообще не объявился в день рождения дочки", – сообщил StarHit адвокат бывшей законной супруги футболиста Алисы Александр Добровинский.

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Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Полина ДОРОЖКИНА
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