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"Никакого достоинства": Барановская в обнимку с мужчинами возмутила поклонников

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая показала фото втроем

На опубликованном в Instagram снимке Юлия Барановская изображена с двумя мужчинами. Все они тесно прижимаются друг к другу.

"Женька @sedoyjenya, с днем рождения, родная душа. Пусть этот год откроет тебе новые и неизвестные тебе до этого стороны тебя самого... будет щедр на новые интересные встречи и знакомства, на увлекательные путешествия... А Столяров пусть больше никогда никогда не опаздывает", 

– написала телеведущая под кадром. У ее поклонников фото вызвало неоднозначную реакцию.

Многим это не понравилось. Они упрекнули Барановскую в неподобающем поведении.

"Ко всем чужим мужикам на фотографиях прижимается, как к своему. Ну нет своего, не надо. Зачем к чужим так льнуть? Еще лицо такое делает, как с любимым. Никакого достоинства", "Вот! И мальчики отполировались до безобразия!", "Почему два мужика?", "Какое-то очень странное фото", "Что за геи рядом", "Групповуха", "Зачем дразнить людей? Что за провокационное фото, личного разлива? Или все что могу – выставлю?", "Впечатление такое, что это первая серия эротического сериала, начало", – возмущались недовольные.

Один пользователь Сети предположил, что снимок вызовет реакцию и в прессе. "Ой! Что сегодня придумают новостные ленты! Боюсь представить", – отметил он.

Истинный фанаты поддержали звезду экрана и восхитились: "Юлечка, прижимайтесь. К друзьям надо прижиматься. Вы самая лучшая", "Такие хорошие", "Какая красивая фотка!", "Симпатичная Юлия", "Вам идет такой образ", "Хорошенькая", "Мужчины Вам к лицу!", "Такая милая! Счастья вам и здоровья! Оставайтесь всегда такой доброй и веселой!", "Юля здесь прелестна! Нежна и очаровательна! Все к лучшему!", "Вам идет, Юля, быть в окружении мужчин. Такая Вы классная, чувственная, красивая".  

Одна дама решила узнать подробности личной жизни теледивы. "Юля, вы уже вместе с Андреем?" – поинтересовалась она. Барановская ничего не ответила – не любит выставлять такое напоказ.

Недавно ее бывший гражданский муж – известный футболист Андрей Аршавин – впервые за пять лет встретился с их общими сыновьями. Он провел с ними целый день и даже заявил, что хочет принимать участие в жизни наследников.

После появления фото с мальчиками в соцсети подписчики жестко раскритиковали спортсмена за то, что он оставил и этих детей, и дочку от второго брака. А Юлию Барановскую при этом назвали "золотым примером того, какой должна быть идеальная мама, жена и просто женщина".

Футболист не стал оправдываться, а, наоборот, сказал, что ни о чем не мечтает и не жалеет. А телеведущая воспитывает сыновей и много работает.

Фоторепортаж
Эротический тур: самые горячие фото Барановской
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Полина ДОРОЖКИНА
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