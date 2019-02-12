Разъяренный Аршавин сделал дочь заикой

Малышка испугалась собственного отца

Инцидент с Андреем Аршавиным, который вместе с пятью друзьями-бугаями вломился в дом, где проживает его супруга Алиса Казьмина, чтобы отобрать у нее ключи от машины, обрастает новыми подробностями. Оказалось, что дети журналистки от первого брака разревелись из-за потерявшего над собой контроль футболиста, а их общая двухлетняя наследница Есеня описалась от страха и начала заикаться.

Как рассказал адвокат Алисы Александр Добровинский изданию "Комсомольская правда", мужчины, ворвавшиеся в дом, напугали и жену спортсмена, которая спряталась в шкафу. Теперь Аршавина и малыши находятся в подавленном состоянии.

Спортсмен, который в этот момент был трезвым, сейчас требует от супруги один миллион евро. Он хочет, чтобы молодая мама вернула ему все деньги, которые он на нее потратил. По словам адвоката Алисы, футболист готов принять шубы и драгоценности вместо купюр.

"Если он считает, что она ему что-то должна, то он мог бы обратиться в судебные инстанции или написать ей письмо, если они не общаются. Но угрожать ей, что он ее посадит…. Это перебор",

– заявил Добровинский телеканалу "360".

Аршавина написала на мужа заявление в полицию из-за его угроз отправить ее в тюрьму, если она не вернет ему деньги.

Супруги прожили в браке два года. В конце 2018-го они расстались из-за многочисленных измен спортсмена. В 2017-м Алиса и Андрей уже расходились, но тогда журналистка решила простить мужу неверность. На этот раз терпение девушки лопнуло. Теперь им предстоит делить нажитое имущество и решить, с кем останется их дочь. Ближайшее заседание по бракоразводному процессу знаменитостей пройдет 26 февраля. Несколько лет назад Аршавин бросил гражданскую жену Юлию Барановскую с тремя детьми ради Казьминой.