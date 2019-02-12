Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Разъяренный Аршавин сделал дочь заикой

Андрей Аршавин. Фото: www.globallookpress.com
Малышка испугалась собственного отца

Инцидент с Андреем Аршавиным, который вместе с пятью друзьями-бугаями вломился в дом, где проживает его супруга Алиса Казьмина, чтобы отобрать у нее ключи от машины, обрастает новыми подробностями. Оказалось, что дети журналистки от первого брака разревелись из-за потерявшего над собой контроль футболиста, а их общая двухлетняя наследница Есеня описалась от страха и начала заикаться.

Как рассказал адвокат Алисы Александр Добровинский изданию "Комсомольская правда", мужчины, ворвавшиеся в дом, напугали и жену спортсмена, которая спряталась в шкафу. Теперь Аршавина и малыши находятся в подавленном состоянии.

Спортсмен, который в этот момент был трезвым, сейчас требует от супруги один миллион евро. Он хочет, чтобы молодая мама вернула ему все деньги, которые он на нее потратил. По словам адвоката Алисы, футболист готов принять шубы и драгоценности вместо купюр.

Андрей Аршавин. Фото: www.globallookpress.com

"Если он считает, что она ему что-то должна, то он мог бы обратиться в судебные инстанции или написать ей письмо, если они не общаются. Но угрожать ей, что он ее посадит…. Это перебор",

– заявил Добровинский телеканалу "360".

Аршавина написала на мужа заявление в полицию из-за его угроз отправить ее в тюрьму, если она не вернет ему деньги.

Супруги прожили в браке два года. В конце 2018-го они расстались из-за многочисленных измен спортсмена. В 2017-м Алиса и Андрей уже расходились, но тогда журналистка решила простить мужу неверность. На этот раз терпение девушки лопнуло. Теперь им предстоит делить нажитое имущество и решить, с кем останется их дочь. Ближайшее заседание по бракоразводному процессу знаменитостей пройдет 26 февраля. Несколько лет назад Аршавин бросил гражданскую жену Юлию Барановскую с тремя детьми ради Казьминой. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

ОБСЕ раскрыла наглую ложь Киева о российских военных

В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России

Не терпится: Лукашенко рванул на встречу с Путиным

Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей