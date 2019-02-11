Хотя сам может туда угодить - супруга заявила на футболиста в полицию

Журналистка Алиса Казьмина пожаловалась на угрозы со стороны мужа, некогда подававшего надежды звезды "Зенита" Андрея Аршавина. Недовольство супружеской жизнью не ограничилось ахами и охами в компании подруг за чашкой чая. Алиса сразу перешла к делу.

Она написала заявление на горе-мужа, который ко всему прочему оказался скрягой, в полицию Санкт-Петербурга. Аршавин, по словам потерпевшей, явился с группой незнакомцев и "конфисковал" у нее подаренный Mercedes GL 350. Футболист демонстрирует крайне немужское поведение – требует вернуть ему деньги, которые он потратил на жену. В противном случае обещает, что упечет ее в тюрьму.

"В настоящее время Аршавин А.С. угрожает мне по телефону путем направления смс-сообщений, пугает меня лишением свободы (тюрьмой), возбуждением против меня уголовных дел",

– сказано в заявлении, которое попало в распоряжение Telegram-канала Mash.

Как гром среди ясного неба явилась данная новость для адвоката "ответчика" Павла Волошина. Огорошен он известием по одной простой причине – пара, уверяет защитник, умеет выяснять отношения, не вынося сор из избы, полюбовно.

“Мне трудно представить ситуацию, при которой им обоим потребовалось бы вмешательство правоохранительных органов для разрешения вопросов, касающихся только их двоих”,

– отметил Волошин. Представители заявительницы не стали комментировать ситуацию. Да и она сама ее не афиширует, ограничив, например, доступ в свой аккаунт в Instagram с формулировкой: "Закрыт, пока не уляжется пыль". Если вина скандально известного игрока будет доказана, его ждет наказание.

Между тем Казьмину и Аршавина семейные узы связывают только на бумагах. Он оставил супругу с дочкой, что совсем неудивительно, если учесть его прошлое. Беглый футболист умчал, сверкая пятками, от Юлии Барановской, которая воспитывает троих общих детей.