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Аршавин запугал жену

Андрей Аршавин. Фото: www.globallookpress.com
Спортсмен тщательно подготовился к разводу

Алиса Аршавина наймет охрану, чтобы уберечь себя от возможных неприятностей со стороны пока еще мужа Андрея Аршавина. Спортсмен засыпал супругу сообщениями с угрозам и вдобавок уже забрал у нее автомобиль "Мерседес". Эта история не на шутку напугала жену футболиста.

"Состояние Алисы подавленное... Все происходило очень некрасиво, он приехал с мужчинами, все в черных в капюшонах, конечно, и Алиса, и дети испугались", – рассказала сайту "Комсомольская правда" юрист Аршавиной Марина Дубровская.

Алиса Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina

Другой адвокат Аршавиной Александр Добровинский считает, что Алисе нужно нанять охрану. По словам юриста, его клиентка сильно расстроена и очень тяжело переживает все происходящее. Интересно, что Добровинский 7 лет назад защищал Юлию Барановскую – первую супругу футболиста, которую тот бросил ради Алисы. После процесса юрист и телезвезда подружились. 

Первое заседание суда состоится в Санкт-Петербурге 26 февраля, отмечает "Вечерняя Москва". При этом Аршавин серьезно подготовился к бракоразводному процессу: он уже потребовал от супруги вернуть ему миллион евро и заранее подготовил пути к отступлению.

"Недвижимость он, можно сказать, уже забрал. Дом, который они вместе строили, квартира, давно записаны на маму Андрея. Ровно так же, как было в случае с Юлей: когда Аршавин уходил от нее, то заранее все подготовил", – подчеркнул Добровинский. 


Валентина МАЙОРОВА
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