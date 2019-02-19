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Жене Аршавина предрекли судьбу Барановской

Андрей Аршавин. Фото: www.globallookpress.com
Поведение пока еще законной супруги футболиста вызывает недоумение

В Сети активно продолжают обсуждать скандальное расставание Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Нашумевшая история привлекает внимание не только поклонников пары, но и звезд. Так, экс-звезда "Дома-2" Алена Водонаева удивляется, как журналистка могла понадеяться на то, что спортсмен не поступит с ней так же, как когда-то с телеведущей Юлией Барановской.

Водонаева возмущена тем, что у некоторых футболистов отсутствует уважение к браку и к жене, которой они постоянно изменяют. Поэтому телеведущая негодует из-за действий Аршавина, которого, по ее мнению, стоит научить вести переговоры с супругой.

Однако больше вопросов у Водонаевой возникает к Казьминой. Знаменитость не понимает, зачем девушка выходила замуж за спортсмена, который бросил ради нее, любовницы, гражданскую жену и троих детей. Вероятно, журналистка считала, что любой семейный опыт полезен в браке. Казьминой, по словам Водонаевой, стоило бы учесть, какое именно прошлое было у Аршавина.

Алиса и Андрей Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina

"Неужели Алисе никогда не приходило в голову, что и она может оказаться в такой же ситуации, как и Юлия Барановская?"

– подчеркнула Водонаева в своей статье для издания "7 дней".

При этом она предполагает, что в скором времени Аршавин, который недавно вновь начал видеться с детьми от Барановской, опять о них позабудет, а заодно – о младшей дочери от Казьминой. Ведь в жизни футболиста, как рассказала звезда, появилась новая возлюбленная – некая 21-летняя Карина, сотрудница авиакомпании.

Казьмина подала на развод с Аршавиным из-за его многочисленных измен. Спортсмен отобрал у нее иномарку, при этом испугавшаяся угроз супруга журналистка подала на него иск в суд. Аршавин же потребовал от жены миллион евро, которые он на нее потратил за время совместной жизни. Спортсмену, как сообщает издание "Царьград", подойдут и бриллианты Алисы от ее первого мужа, если таких денег у нее нет.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин. Фото: www.globallookpress.com

Аршавин около девяти лет жил в гражданском браке с Барановской, которая родила ему троих детей. В 2013-м футболист ушел от беременной последним ребенком возлюбленной к журналистке, с которой сыграл свадьбу три года спустя. 

Полина ИВАНОВА
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