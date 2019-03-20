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"В поисках мужчины": на Барановскую накинулись за вульгарный наряд

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущую упрекнули в дурном вкусе

Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина пришла в театр в неподобающем виде, заявили злопыхатели.

Юлия Барановская выбрала для торжественного вечера в Большом короткое платье с очень откровенным декольте. В своем Instagram она опубликовала несколько фотографий. Как водится, нашлись недовольные.

"Шикарный вечер. Церемония вручения Премии "Bravo" @bravopremia в Большом театре. Очень торжественно и красиво", – написала она.

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

В ответ пользователи со смаком прошлись по ее образу и не только. Часть подписчиков даже заподозрила, что Барановская беременна, грубо намекнув, что она поправилась. Однако были и те, кому наряд пришелся по вкусу (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Остановитесь,Юлия...Вы становитесь "резиновой уточкой", "Сногсшибательный образ", "Разрез", "В поисках мужчины ))", "Ну куда четвёртого??? Я надеюсь вы просто располнели, а не готовитесь подарить миру своего очередного клона", "Но надо отдать должное и Аршавиным, он ввёл ее в мир бомонда а дальше конечно сама!! Задумайтесь просто кем она была до встречи с ним?!😊Я просто за справедливость!!", "Вырез очень вульгарен для вас Юля", "Юленька,спасибо Аршавину,что оставил Вас,были бы просто женой при нем,а без него многого достигли,известная,дети с Вами,и разносторонне развиты.Умница и красавица!" "В театры с такими разрезами и длиной обычно не принять ходить...как же изменились нравы , да и сами театры",

– написали комментаторы.

Ранее в Сети поползли слухи о воссоединении Аршавина и Барановской.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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