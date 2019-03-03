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Устроившую истерику Барановскую затравили

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники не понимают, зачем телеведущая пошла на поводу у сына

Юлия Барановская рассказала подписчикам в Instagram о том, что ее наследник Арсений тайно завел дома улитку по кличке Роналду и мечтает о змее. Знаменитость пришла в ужас от этой новости, ведь у нее настоящая фобия – она буквально начинает трястись при виде этих пресмыкающихся.

Ради сына Барановская решила побороть свой страх и пошла с ним в террариум. На съемках программы "Живая жизнь" Юлия попыталась подружиться со змеей, но не смогла справиться с нервами. В итоге, чтобы не обижать отпрыска, телеведущая пообещала ему завести геккона.

А вот некоторые фолловеры Барановской в Instagram, куда она выложила ролик со съемок, не поняли, зачем она решила так поступить и почему не смогла сдержаться, ведь ее снимали на камеру. 

"Как вы не побоялись взять рептилию в дом?", "Я бы давно из дома убежала", "Бедная змейка..", "Как маленькая девочка пищали. Чересчур прям. Боитесь не подходите. Но зачем на камеру показуху-то", "Они же милахи, улитки эти", – отметили недоброжелатели.

Фанаты же поддержали молодую маму и пожелали ей терпения. 

Полина ИВАНОВА
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