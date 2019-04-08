Барановская тоскует по заграничной жизни с Аршавиным

Телеведущая вспоминает заграничную жизнь с Аршавиным

Юлия Барановская поделилась в социальных сетях новым роликом, который она сняла, будучи в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным – тогда пара проживала в Великобритании.

На видеозаписи видны только двое детей: старший сын Артем помогает сестре Яне одеть на ноги туфли, а третий ребенок еще даже не появился на свет. За кадром слышен смех Юлии Барановской.

"Артем и Янка семь лет назад. Лондон...я снимаю и еле сдерживаюсь от смеха, Арсений уже с нами, но пока у меня в животе. Лучше смотреть со звуком",

– подписала пост ведущая.

Подписчики от трогательного видео без ума, всячески расхваливали детей Барановской и Аршавина.

"Такие хорошенькие", "Так мило братик ухаживает за сестричкой", "Джентельмен и леди", "Вы замечательная Мама!!!", "Такие сладкие деточки – просто лапочки!", "У вас замечательная семья",

– восхищаются комментаторы.

Некоторые же, кажется, нашли причину разлада в семье футболиста.

"Такой бардак дома, кругом такая свалка...", "Такой бардак...не случайно мужья уходят",

– пишут подписчики.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская познакомились в 2003 году. Вскоре у пары родились двое детей – Артем и Яна. После они переехали в Лондон, где в 2011 году девушка снова забеременела. Их третий ребенок родился уже в неполной семье – Андрей ушел от детей и беременной Юлии.

Сейчас Барановская часто появляется на телевидении – она является ведущей нескольких передач, посещает модные показы и ведет светский образ жизни. В жизни Аршавина, наоборот, не лучший период: он развелся со своей женой Алисой, которая родила ему дочь. Но впервые за несколько лет начал проводить время с 3 старшими детьми: футболист появился на празднике дочери Яны.