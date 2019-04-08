"Роковые женщины плохо заканчивают": Виторган предсказал будущее Собчак

Бывший свекор телеведущей желает ей счастья

Эммануил Виторган прокомментировал развод своего сына и Ксении Собчак. Несмотря на сложившуюся ситуацию, артист отметил, что желает ей счастья и надеется, что она не станет роковой женщиной.

"Ксения – добрая, хорошая, красивая молодая женщина. Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно,

– поделился отец Максима Виторгана.

Эммануил Гедеонович рассказывает, что знает телеведущую очень давно – он был частым гостем в их семье еще до того, как Анатолий Собчак стал мэром города Санкт-Петербурга, поэтому он по-особенному относится к дочери своего друга.

"Ксения унаследовала самые лучшие качества своих родителей, она очень достойный человек. Ксения много времени уделяет воспитанию и образованию своего сына – моего внука. В два с половиной года Платон свободно говорит на английском. Она – дочь моего друга Анатолия Собчака, для меня это свято",

– признается Эммануил Виторган "Вечерней Москве".

Ксения Собчак и Максим Виторган тайно отпраздновали свадьбу 1 февраля 2013 года, но сейчас объявили о желании развестись. Телеведущая нашла утешение в отношениях с режиссером Константином Богомоловым. Пару неоднократно видели вместе, после они подтвердили свои отношения – мужчина сжал Собчак в объятьях на одной из вечеринок и признался в любви. А позже появились слухи, что телезвезда может быть беременна – на фото ее живот заметно округлился, а сама она рассказывала, что мечтает завести еще одного малыша.

Богомолов со своей возлюбленной ездит на отдых заграницу, а в социальных сетях раскрывает подробности их совместной жизни.

Поддержка близких людей сейчас очень важна для Собчак – скоро она может остаться без друзей. Знаменитостей предупреждают о том, как опасно связываться с Ксений Анатольевной.