Литвинова шокировала "голым" снимком

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Рената Литвинова всегда показывается на публике в идеальном виде – стройная фигура, каблуки, аккуратная прическа и красные губы. В этот раз 52-летняя звезда показала естественный вид без грамма косметики.
"Голое" лицо знаменитости сняла ее дочь Ульяна. На фотографии Литвинова выглядит очень естественной, домашней, но придраться совершенно не к чему: ровная, гладкая и сияющая кожа, кажется, что морщин совсем нет.
Сама Рената назвала снимок "честным". Поклонники от идеального лица женщины на 6 десятке жизни в восторге.
"Чудесная!", "Отлично выглядите и без грима!", "Красивая. Потому что умная и живая", "Самая красивая из женщин!", "Вы молодец. Супер же!", "Молодая и красивая!", "Рената, вы прекрасны как свежая роза",
– хвалят внешность нестареющего режиссера.
Перед красотой Ренаты не устояла даже вечный критик Ксения Собчак: "честное и прекрасное!", – подписала журналистка.
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