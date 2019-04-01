Литвинова шокировала "голым" снимком

Режиссер предстала без макияжа

Рената Литвинова всегда показывается на публике в идеальном виде – стройная фигура, каблуки, аккуратная прическа и красные губы. В этот раз 52-летняя звезда показала естественный вид без грамма косметики.

"Голое" лицо знаменитости сняла ее дочь Ульяна. На фотографии Литвинова выглядит очень естественной, домашней, но придраться совершенно не к чему: ровная, гладкая и сияющая кожа, кажется, что морщин совсем нет.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 31 Мар 2019 в 5:22 PDT

Сама Рената назвала снимок "честным". Поклонники от идеального лица женщины на 6 десятке жизни в восторге.

"Чудесная!", "Отлично выглядите и без грима!", "Красивая. Потому что умная и живая", "Самая красивая из женщин!", "Вы молодец. Супер же!", "Молодая и красивая!", "Рената, вы прекрасны как свежая роза",

– хвалят внешность нестареющего режиссера.

Перед красотой Ренаты не устояла даже вечный критик Ксения Собчак: "честное и прекрасное!", – подписала журналистка.