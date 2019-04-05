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"Не связывайтесь с ней": Собчак оставят в одиночестве

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Звезд призывают не общаться с телезвездой

На благотворительном вечере Ренаты Литвиновой собралось множество звезд, среди которых были ее давняя подруга Земфира, продюсер Яна Рудковская и Ксения Собчак. Личность последней спровоцировала пользователей социальных сетей на множество гневных комментариев.

 "На очень красивом благотворительном вечере у Богини Ренаты под чутким взором Ксении",

– рассказывала о мероприятии Яна Рудковская.

Продюсер сопроводила сообщение совместной фотографией с организатором вечера и его ведущей – Ксенией. Снимок оценили почти 27 тысяч человек, а вот комментарии были совсем не восторженные. Подписчики предупредили Рудковскую об опасности общения с Собчак и рекомендовали держаться от нее подальше. Многие пользователи отмечают, что изменили мнение о телеведущей после скандального интервью с Волочковой в худшую сторону.

"Яна, держись подальше от Собчак, она подлая", "Опять Собчак в пух и прах все мероприятие разнесёт! Как было после добродушного и приветливого приема у Волочковой!", "Яночка, будьте осторожны, не связывайтесь с ней! Коза она", "Какая же все-таки Собчак омерзительная и подлая", "Как можно вообще общаться с Собчак?", "Яна, вы и Собчак?! Не унижайте себя и вашу семью...Просто фу!", Да, рядом с Ксенией лучше ничего личного не говорить, а то не известно, какую мерзость она может преподнести",

– эмоционально отреагировали подписчики.

Досталось звездам и за наряды. Пользователи посчитали, что Литвинова утратила свой фирменный стиль и элегантность, Рудковская появляется везде в одним и тех же нарядах, а Собчак просто выглядит плохо.

"Сетка и жакет! Не надоело?!", "Платье Ренаты для меня не очень понятно", "Колхоз...кто в лес, кто по дрова. Представить не могу. чтобы западные звезды так вырядились) Хотя Рената стильной была когда-то.", "Где былой стиль Литвиновой?",

– писали комментаторы. 

Ранее Литвинова шокировала публику своим "голым" снимком. 

Дарья ПЕТРОВА
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