Морившая себя голодом Гузеева упала на пляже

Известная артистка поправляет здоровье на море

В борьбе со старостью знаменитости идут на самые отчаянные поступки: кто-то перекраивает себя у хирургов, кто-то истязает тело в спортзале, а Лариса Гузеева призналась, что прибегала в помощи экстремальной диеты.

Актриса несколько раз делилась в социальных сетях фотографиями с морскими пейзажами. Оказалось, она не просто отдыхает, а занимается здоровьем с помощью специалистов.

"Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок! 10кг сбрасываешь-20 набираешь со скоростью света. Мгновенный эффект на голоде – это вообще зло",

– откровенно рассказывает знаменитая артистка.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 3 Апр 2019 в 3:22 PDT

Поклонники поддерживают кумира, хвалят ее за желание оставаться красивой, но призывают быть осторожнее.

"Молодец Лариса, следите за собой!", "Берегите себя! Вы такая красивая, зачем вам худеть", "Перестаньте нажираться, двигайтесь и будете худеть!", "Берегите себя и Вам не нужно худеть", "Лариса, только не голодайте",

– беспокоятся подписчики.

После капельниц Лариса Гузеева решила поваляться на пляже, для удобства даже взяла с собой подушку. И, наконец, рассказала, что находится в Алуште – курорте на южном берегу Крыма.

Поклонники стараются подбадривать звезду, но беспокоится из-за того, что она лежит прямо на холодных камнях.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 3 Апр 2019 в 4:11 PDT

"Не холодно, Лариса?", "Самое красивое фото за сегодня", "Хочу поваляться рядом с вами на этом берегу!", "Звезда упала", "Боже, какая красота!", "Набирайтесь сил, настроения, вдохновения и к нам, вашим верным зрителям, к вашим поклонникам",

– пишут пользователи.

До этого о своих переживаниях, связанных с возрастом, рассказывала Эвелина Бледанс.