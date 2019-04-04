Морившая себя голодом Гузеева упала на пляже

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В борьбе со старостью знаменитости идут на самые отчаянные поступки: кто-то перекраивает себя у хирургов, кто-то истязает тело в спортзале, а Лариса Гузеева призналась, что прибегала в помощи экстремальной диеты.
Актриса несколько раз делилась в социальных сетях фотографиями с морскими пейзажами. Оказалось, она не просто отдыхает, а занимается здоровьем с помощью специалистов.
"Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок! 10кг сбрасываешь-20 набираешь со скоростью света. Мгновенный эффект на голоде – это вообще зло",
– откровенно рассказывает знаменитая артистка.
Поклонники поддерживают кумира, хвалят ее за желание оставаться красивой, но призывают быть осторожнее.
"Молодец Лариса, следите за собой!", "Берегите себя! Вы такая красивая, зачем вам худеть", "Перестаньте нажираться, двигайтесь и будете худеть!", "Берегите себя и Вам не нужно худеть", "Лариса, только не голодайте",
– беспокоятся подписчики.
После капельниц Лариса Гузеева решила поваляться на пляже, для удобства даже взяла с собой подушку. И, наконец, рассказала, что находится в Алуште – курорте на южном берегу Крыма.
Поклонники стараются подбадривать звезду, но беспокоится из-за того, что она лежит прямо на холодных камнях.
"Не холодно, Лариса?", "Самое красивое фото за сегодня", "Хочу поваляться рядом с вами на этом берегу!", "Звезда упала", "Боже, какая красота!", "Набирайтесь сил, настроения, вдохновения и к нам, вашим верным зрителям, к вашим поклонникам",
– пишут пользователи.
До этого о своих переживаниях, связанных с возрастом, рассказывала Эвелина Бледанс.
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