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Гузеевой понадобилась помощь врачей

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Актриса решила всерьез заняться внешностью

Лариса Гузеева любит интриговать своих подписчиков в Instagram: редко афиширует место своего нахождения, в постах говорит обо всем намеками. В этот раз знаменитость взволновала подписчиков видео, где лежит под капельницами.

Оказалось, что 59-летняя артистка решила омолодиться с помощью препаратов.

"Мне делают капельницу какую-то для того, чтобы я была красивой и молодой",

– объяснила актриса.

Поклонники могут быть спокойны – телеведущая просто решила улучшить свою внешность, чтобы радовать зрителей свежим видом. По слухам, сейчас Гузеева находится на черноморском побережье – она часто выкладывает фотографии морских пейзажей, но признается, что уже подустала и хочет вернуться в Москву.

Соведущая Ларисы Гузеевой Роза Сябитова от коллеги не отстает: тщательно следит за состоянием своего лица и раздает советы в Instagram. Сваха советует "ленивым и неказистым невестам" выполнять два ее правила красоты: высыпаться и пребывать в хорошем настроении. 

Дарья ПЕТРОВА
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