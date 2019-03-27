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"Через 9 дней я хочу удивить": Гузеева тайно уехала

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Пока артистка не раскрывает подробности происходящего

Лариса Гузеева поделилась в своих социальных сетях странным видео. Видно, что актриса находится где-то на юге, но точное место не называет, объясняя, что это пока секрет. Цель своего визита также держит в тайне, но обещает, что скоро произойдет что-то грандиозное.

"Сейчас мне показывают все эти красоты. Через 9 дней я хочу вас всех удивить и поразить",

– интригует Гузеева.

Скриншот instagram.com/_larisa_guzeeva

Актриса призналась, что ее путешествие наполнено открытиями: она никогда до этого не видела бамбуковую рощу и не жила так близко к морю.

"Это вид из моего окна. Я не представляла, что такое в принципе может быть",

– делится Лариса Гузеева.

Подписчики благодарят звезду за красивые кадры и предполагают, где она может находиться.

"Крым?", "Абхазия???", "Крым или Сочи, мне кажется", "Добро пожаловать в Абхазию!", "Ласточкино гнездо?", "Батуми или Сухум",

– выдвигают свои предположения комментаторы.

Также недавно стало известно, что Гузеева и ее коллега по программе Василиса Володина являются соседями. Актриса живет в двухэтажном особняке, а астролог приобрела квартиру по соседству, сообщает "КП".

Володина и Гузеева иногда навещают друг друга, а вот с Розой Сябитовой теплые отношения не сложились – они общаются только на съемочной площадке. 

Дарья ПЕТРОВА
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