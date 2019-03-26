Бледанс соблазняет шикарным телом накануне 50-летия

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Эвелина Бледанс сейчас отдыхает в Турции вместе с сыном Семеном. Звезда купается в море, несмотря на низкую температуру воды, проводит время с массажистом в хамаме и развлекается в парке аттракционов.
Но актриса призналась, что даже в отпуске не может расслабиться. Всему виной приближающийся юбилей – 4 апреля Эвелине исполнится 50 лет.
"Депрессии в моей жизни случались крайне редко, и то я вытаскивала себя из них в течении дня... а сейчас просто перманентно я впадаю в раздражение, тряску рук и слезы из глаз. Ещё одна вещь, которая видимо подспудно давит на моё подсознание – Юбилей. Ведь я честно не особо переживаю из-за своего возраста...",
– поделилась своими переживаниями актриса.
Подписчики бросились подбадривать звезду и засыпали ее комплиментами по поводу внешности. Действительно, для своих лет Бледанс выглядит очень хорошо: у нее стройная фигура, хорошие формы и длинные худые ноги.
"Эвелина, я мечтаю в 50 выглядеть так же как. Вы шикарная красавица и очень позитивный, душевный и приятный человек", "Эвелина, вы выглядите роскошно, лучше многих 20-30 летних", "С вашей фигурой и внешностью жизнь только начинается",
– уверены комментаторы.
Эвелина Бледанс своим примером доказывает, что в 50 можно выглядеть ухоженно и сексуально, быть энергичной и позитивной.
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