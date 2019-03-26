Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бледанс соблазняет шикарным телом накануне 50-летия

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Правда, актриса переживает из-за юбилея

Эвелина Бледанс сейчас отдыхает в Турции вместе с сыном Семеном. Звезда купается в море, несмотря на низкую температуру воды, проводит время с массажистом в хамаме и развлекается в парке аттракционов.

Но актриса призналась, что даже в отпуске не может расслабиться. Всему виной приближающийся юбилей – 4 апреля Эвелине исполнится 50 лет.

"Депрессии в моей жизни случались крайне редко, и то я вытаскивала себя из них в течении дня... а сейчас просто перманентно я впадаю в раздражение, тряску рук и слезы из глаз. Ещё одна вещь, которая видимо подспудно давит на моё подсознание – Юбилей. Ведь я честно не особо переживаю из-за своего возраста...",

– поделилась своими переживаниями актриса. 

Подписчики бросились подбадривать звезду и засыпали ее комплиментами по поводу внешности. Действительно, для своих лет Бледанс выглядит очень хорошо: у нее стройная фигура, хорошие формы и длинные худые ноги.

"Эвелина, я мечтаю в 50 выглядеть так же как. Вы шикарная красавица и очень позитивный, душевный и приятный человек", "Эвелина, вы выглядите роскошно, лучше многих 20-30 летних", "С вашей фигурой и внешностью жизнь только начинается",

– уверены комментаторы.

Эвелина Бледанс своим примером доказывает, что в 50 можно выглядеть ухоженно и сексуально, быть энергичной и позитивной.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Все готово": раскрыты подробности выдачи российских паспортов на Донбассе

Часть бланков уже подвезли

Спрятать от России: Скрипалей могли изменить до неузнаваемости

В самом запутанном деле последних лет появились новые подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей