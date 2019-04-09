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"Осеменил – бросил": Аршавина засекли с новой подругой

Андрей Аршавин. Фото: www.globallookpress.com
Футболист пока предпочитает отмалчиваться

Неизвестная девушка поделилась совместным снимком с Андреем Аршавиным. На фотографии она нежно обнимает звезду спорта за плечи, а он, не смущаясь, прямо смотрит в камеру.

"Больше всего не люблю грецкие орехи и людей",

– пишет незнакомка о себе.

Публикация от 🦇🦇🦇🦇🦇 (@e.t._019)

Но, видимо, Аршавин сумел завоевать сердце красотки. Подружки девушки в комментариях предупреждают – связываться с футболистом опасно.

"Женя, не вздумай. Он алименты не платит", "Только бросает детей и жён и гуляет, а бабы все время думают "со мной он другой", дуры", "Да отвалите вы от мужика, бабоньки! Ну не хочет он уже детей и браков. Осеменил – бросил – осеменил – бросил и так до бесконечности, пока такие курицы тупые ведутся, так и будет это продолжаться",

– написали пользователи.

Евгения спортсмена защитила и немногословно ответила: "не совсем он и плохой". Однако подписчики и блогеры считают по-другому. Например, автор Telegram-канала "Небожена" не оценила внешние данные спутницы Андрея.

"Новая телка Аршавина. Красивые с ним связываться уже не хотят",

– категорично высказалась автор.

Ранее "Утро" рассказывало о Юлии Барановской, которая скучает по совместной жизни с футболистом в Лондоне. 

Дарья ПЕТРОВА
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