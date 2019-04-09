"Осеменил – бросил": Аршавина засекли с новой подругой

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Неизвестная девушка поделилась совместным снимком с Андреем Аршавиным. На фотографии она нежно обнимает звезду спорта за плечи, а он, не смущаясь, прямо смотрит в камеру.
"Больше всего не люблю грецкие орехи и людей",
– пишет незнакомка о себе.
Но, видимо, Аршавин сумел завоевать сердце красотки. Подружки девушки в комментариях предупреждают – связываться с футболистом опасно.
"Женя, не вздумай. Он алименты не платит", "Только бросает детей и жён и гуляет, а бабы все время думают "со мной он другой", дуры", "Да отвалите вы от мужика, бабоньки! Ну не хочет он уже детей и браков. Осеменил – бросил – осеменил – бросил и так до бесконечности, пока такие курицы тупые ведутся, так и будет это продолжаться",
– написали пользователи.
Евгения спортсмена защитила и немногословно ответила: "не совсем он и плохой". Однако подписчики и блогеры считают по-другому. Например, автор Telegram-канала "Небожена" не оценила внешние данные спутницы Андрея.
"Новая телка Аршавина. Красивые с ним связываться уже не хотят",
– категорично высказалась автор.
Ранее "Утро" рассказывало о Юлии Барановской, которая скучает по совместной жизни с футболистом в Лондоне.
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