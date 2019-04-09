Ведущая "Дома-2" затосковала без мужчины

Звезда реалити-шоу устала быть одна

Звезда "Дома-2" Ольга Орлова пожаловалась, что никак не может встретить предназначенную ей половинку. Ведущая скандальной телестройки надеется еще ощутить чувство любви, но отмечает, что открываться людям ей становится все сложнее – она боится разочароваться.

"Все еще жду того момента, когда, встретив ЕГО, внутри вспыхнет чёткое понимание: "Да! Это он! Это МОЙ ЧЕЛОВЕК на миллион процентов!" Как вы думаете, это возможно понять при первой встрече?"

– спрашивает у подписчиков 41-летняя певица.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 8 Апр 2019 в 4:01 PDT

Часть комментаторов бывшую "Блестящую" поддерживают, они уверены, что с внешностью Ольги у нее есть много шансов найти достойного кандидата на свое сердце.

"Красивая! Мудрая!", "Такой хрупкой принцессе обязательно нужен защитник, опора", "Вы обязательно встретите своего человека! Просто еще не время... Вы умница! Вы красавица! В Вас столько доброты, что это не может остаться незамеченным..."

– хвалят пользователи.

Часть подписчиков советует Орловой вести себя попроще и присмотреться к окружающим мужчинам с "Дома-2".

"Встретила мужчину... Понравился, так встречайся. А то придумываете себе", "Мне кажется, у вас с Кадони искра взаимная))))", "Разговаривайте проще с мужчинами, не делайте акцент на то, что вы знаменитая и состоятельная, всем обеспеченная девушка",

– советуют опытные подписчики.

Ольга отвечает, что отношения с участниками проекта строить точно не будет, про ведущих Орлова ничего не сказала, а ведь их отношения с коллегой Владом Кадони очень напоминают романтические.

Еще одну причину любовных неудач Орловой поклонники видят в законе бумеранга – ей возвращается то, что она сама когда-то делала. Некоторые подписчики уверены, что все дело в ситуации с ее бывшим мужем Александром Кармановым и певицей Натальей Лагодой. По слухам, она увела бизнесмена из семьи.

"А тебе как? Нормально живется, что чужого мужика увела? Это бумеранг", "Не девочка уже, сама в семью залезла и нагадила",

– комментируют пользователи.