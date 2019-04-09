Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Окровавленная звезда "Дома-2" разобралась с мужем

Виктория Романец и Антон Гусев. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Скандалы давно не редкость в отношениях двух участников телешоу

Виктория Романец и Антон Гусев поженились в сентябре 2017 г., однако после свадьбы на Мальдивах супруги не раз задумывались о разводе. Бурные эмоции и разборки давно не редкость в этой семье, при этом выброшенные женой из окна вещи мужа оказались только цветочками. Попавшее в СМИ видео их прошлогоднего конфликта шокировало даже привыкших к разборкам телезвезд фанатов.

В ролике полностью голая Виктория оскорбляет Антона. При этом на кровати, где она сидит, на полу в коридоре, на двери видны жуткие кровавые пятна. Мало того, и сама Романец вся в крови.

Сначала не понятно, что произошло между этими двумя. Но потом причина происходящего выясняется. Звезда "Дома-2" снова ревнует мужа к его бывшей супруге.

Это ясно из ее слов, которые она бросает в лицо Гусеву как обвинение: "Ты со своей женой по восемь минут разговариваешь. По поводу сына? Восемь минут? О чем?" И снабжает свою речь крепкими выражениями.

В то время как окровавленная дамочка бегает по этажам, ее суженый снимает на телефон разбросанные вещи, разбитые предметы и комментирует произошедшее. "Пьяный человек, который порезал руку. Вот что она наделала... Это один пьяный человек... Еще и меня била", – показывая кровавый след на своем лице, сообщает он.

Пользователи Сети отреагировали на видео эмоционально: 

"Это ж КАК нужно ревновать к бывшей жене, чтоб из-за восьмиминутного разговора о ребенке такое устроить...", "Жжееесть", "Ах-ах".﻿

Друг семьи Сергей рассказал, что тогда произошло. "Вика была пьяна. Бегала по дому абсолютно невменяемая. Расцарапала Антону лицо. Кровь вокруг ее, сама поранилась. Гусев ее не избивал", – отметил он в беседе с корреспондентом StarHit.

Их отношения вообще напоминают сюжет "Дома-2", на котором они пытались построить свою любовь. Только сперва с другими. Виктория Романец – с Андреем Черкасовым, а Антон Гусев – с Евгенией Феофилактовой. И молодой человек, прожив в браке почти 4,5 года, закрутил роман с подругой жены.

Однако им не удалось построить свое счастье. В том же сентябре позапрошлого года супруг признался, что устал от постоянных конфликтов с женой на почве ревности к его бывшей семье. 

Однажды, когда пара уехала в Липецк, "Романец изрядно напилась", рассказала Феофилактова. По ее словам, Виктория обзывала мужа и требовала, чтобы он больше не ступал на порог дома. "У нее комплексы", – пояснил тот случай сам Гусев.

После этого супруги старались дать понять фаната, что они помирились, и у них все хорошо. Но перед Новым годом разразился новый скандал, который и угодил на страшное видео.

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Порошенко ударит по России ради победы на выборах

Своими нелепыми заявлениями президент пытается отобрать голоса у Зеленского

Выбора нет: Порошенко победит Зеленского с помощью Саакашвили

Батька ставит на действующего главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей