Скандалы давно не редкость в отношениях двух участников телешоу

Виктория Романец и Антон Гусев поженились в сентябре 2017 г., однако после свадьбы на Мальдивах супруги не раз задумывались о разводе. Бурные эмоции и разборки давно не редкость в этой семье, при этом выброшенные женой из окна вещи мужа оказались только цветочками. Попавшее в СМИ видео их прошлогоднего конфликта шокировало даже привыкших к разборкам телезвезд фанатов.

В ролике полностью голая Виктория оскорбляет Антона. При этом на кровати, где она сидит, на полу в коридоре, на двери видны жуткие кровавые пятна. Мало того, и сама Романец вся в крови.

Сначала не понятно, что произошло между этими двумя. Но потом причина происходящего выясняется. Звезда "Дома-2" снова ревнует мужа к его бывшей супруге.

Это ясно из ее слов, которые она бросает в лицо Гусеву как обвинение: "Ты со своей женой по восемь минут разговариваешь. По поводу сына? Восемь минут? О чем?" И снабжает свою речь крепкими выражениями.

В то время как окровавленная дамочка бегает по этажам, ее суженый снимает на телефон разбросанные вещи, разбитые предметы и комментирует произошедшее. "Пьяный человек, который порезал руку. Вот что она наделала... Это один пьяный человек... Еще и меня била", – показывая кровавый след на своем лице, сообщает он.

Пользователи Сети отреагировали на видео эмоционально:

"Это ж КАК нужно ревновать к бывшей жене, чтоб из-за восьмиминутного разговора о ребенке такое устроить...", "Жжееесть", "Ах-ах".﻿



Друг семьи Сергей рассказал, что тогда произошло. "Вика была пьяна. Бегала по дому абсолютно невменяемая. Расцарапала Антону лицо. Кровь вокруг ее, сама поранилась. Гусев ее не избивал", – отметил он в беседе с корреспондентом StarHit.

Их отношения вообще напоминают сюжет "Дома-2", на котором они пытались построить свою любовь. Только сперва с другими. Виктория Романец – с Андреем Черкасовым, а Антон Гусев – с Евгенией Феофилактовой. И молодой человек, прожив в браке почти 4,5 года, закрутил роман с подругой жены.

Однако им не удалось построить свое счастье. В том же сентябре позапрошлого года супруг признался, что устал от постоянных конфликтов с женой на почве ревности к его бывшей семье.

Однажды, когда пара уехала в Липецк, "Романец изрядно напилась", рассказала Феофилактова. По ее словам, Виктория обзывала мужа и требовала, чтобы он больше не ступал на порог дома. "У нее комплексы", – пояснил тот случай сам Гусев.

После этого супруги старались дать понять фаната, что они помирились, и у них все хорошо. Но перед Новым годом разразился новый скандал, который и угодил на страшное видео.