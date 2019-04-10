"Такая красота – дар": стеснительная звезда "Дома-2" разделась

Сексуальный вид бывшей участницы произвел впечатление на подписчиков

Александра Артемова поделилась в своем Instagram пикантным снимком – девушка в прозрачном кружевном наряде с глубоким декольте без стеснения позирует фотографу. Поклонники звезды телестройки были потрясены соблазнительной фотографией – обычно Александра выглядит скромно и прячет тело в закрытой одежде.

Подписчики просто без ума от смелого вида телезвезды.

Публикация от Артёмова🧸 (@artemovasasha1) 9 Апр 2019 в 10:00 PDT

"Просто невероятная внешность", "Такая красота – дар", "Офигенна", "Саша, Вы такая красивая! Очень яркая, запоминающаяся красота! Вам надо было актрисой стать!", "Тут прямо взрослая", "Какая восхитительная нежность!"

– любовались пользователи.

Хейтеры же отметили, что узнать Артемову удалось не сразу – выглядеть она стала гораздо старше и как-то по-другому. Подписчики предполагают, что все дело в неумелом фотошопе или сильном макияже.

"Не похожа на себя. Хорошо. Не естественно. Это не ты", "Как косметика меняет человека...", "Совсем не узнать", "Какая ты здесь другая", "Как можно так фотошопить, что человека не узнать. Саше тут лет 40. Красивая 40-летняя женщина",

– раскритиковали снимок.

Александра Артемова была участницей проекта с 2014 по 2016 год. Длинноволосая девушка с естественной красотой покорила "Дом-2" в 19 лет. Там же решила строить отношения с Никитой Кузнецовым, но молодой человек не оправдал доверия юной красотки и изменил ей.

Затем добиваться сердца Александры стал Евгений Кузин – один из самых ярких "старичков" проекта. На "Доме-2" он успел жениться, родить ребенка и развестись. С Александрой у них быстро завязались отношения, они выиграли конкурс "Свадьба на миллион" и уже полтора года счастливы в браке за пределами телешоу.

Ранее "Утро" рассказывало о жизни главного фрика телепроекта.