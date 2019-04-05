Воплощение эротики: самые жаркие фото Бледанс

Сегодня, 5 апреля, актрисе исполнилось 50

Эвелина Бледанс не раз входила в сотню самых желанных российских женщин. Стройная фигура с пышными формами, длинные волосы и сексуальный голос – просто мечта мужчин. С возрастом популярная актриса не растеряла свой энергии и огня: на свои 50 лет она не выглядит, а внешностью легко может оставить позади молодых коллег.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 6 Мар 2019 в 7:43 PST

Актриса родилась в Крыму, окончила актерский факультет в России, а позже отправилась в США, где училась в театральном центре американского мюзикла. Впервые она появилась на экране в эпизодической роли в фильме "ЧП районного масштаба" в 1998 году, после работала в театре-кабаре.

Первая популярность пришла к ней после съемок в "Маски шоу", где она играла немые роли в разных эротических образах. После этого она начала сниматься для журналов, играть в театре и снялась в юмористическом шоу "Осторожно, Задов". Сама она иногда вспоминает это время в социальных сетях. Видно, что Бледанс легко даются сцены эротики, она чувствует себя расковано и сексуально.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 20 Фев 2019 в 10:53 PST

Актриса проснулась известной после выхода на экраны сериала "Проклятый рай" в 2006 году. Там Эвелина Бледанс играет хозяйку борделя. Также артистка решила развиваться в певческом плане и исполнила несколько песен к фильмам.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 5 Янв 2019 в 3:52 PST

Звезда была замужем три раза. Ее второй брак с израильским бизнесменом продлился 18 лет, пара рассталась в 2010 году. Их общий сын решил жить с отцом в Израиле.

Сразу после развода она познакомилась с продюсером Александром Семиным, который был на 9 лет младше ее. После женитьбы у них родился сын, но сейчас пара находится в разводе.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 22 Янв 2019 в 5:04 PST

Теперь жизнь Бледанс полностью посвящена сыну – мальчик родился с синдромом Дауна. Вместе с ребенком актриса путешествует по миру и часто радует поклонников фотографиями в купальниках. Кажется, Эвелина на 100% довольна своей внешностью. Она никогда не скрывала, что сделала пластику груди – это было ее мечтой. Тогда знаменитость говорила, что наконец-то сможет сниматься в "мокрых белых майках".

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 18 Янв 2019 в 2:36 PST

Незадолго до 50-летия артистка призналась, что волнуется из-за предстоящей даты. Стала более раздражительной и постоянно грустит, хотя свой возраст принимает. Стоит отметить, что сейчас Эвелина выглядит стройнее, чем на фотографиях 10-летней давности. Поклонники артистку также поддерживают и заваливают комплиментами.

"Красивые глаза, красивые губы, красивые волосы – это не стареет!", "Эвелина, я мечтаю в 50 выглядеть так же, как вы. Вы шикарная красавица и очень позитивный, душевный и приятный человек", "Эвелина, вы выглядите роскошно, лучше многих 20-30 летних", "С вашей фигурой и внешностью жизнь только начинается",

– подбадривают подписчики.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 9 Дек 2018 в 1:16 PST

В день рождения Эвелина Бледанс решила подбодрить всех своих поклонников и зарядить их на следующий год.

"Я даю вам установку быть решительными и смелыми, не бояться перемен и новых путей! Я даю вам установку избавиться от всего, что мучит, тревожит и расстраивает! Я даю вам установку обязательно быть счастливыми!",

– написала актриса в своем Instagram.



