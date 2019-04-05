Воплощение эротики: самые жаркие фото Бледанс

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Эвелина Бледанс не раз входила в сотню самых желанных российских женщин. Стройная фигура с пышными формами, длинные волосы и сексуальный голос – просто мечта мужчин. С возрастом популярная актриса не растеряла свой энергии и огня: на свои 50 лет она не выглядит, а внешностью легко может оставить позади молодых коллег.
Актриса родилась в Крыму, окончила актерский факультет в России, а позже отправилась в США, где училась в театральном центре американского мюзикла. Впервые она появилась на экране в эпизодической роли в фильме "ЧП районного масштаба" в 1998 году, после работала в театре-кабаре.
Первая популярность пришла к ней после съемок в "Маски шоу", где она играла немые роли в разных эротических образах. После этого она начала сниматься для журналов, играть в театре и снялась в юмористическом шоу "Осторожно, Задов". Сама она иногда вспоминает это время в социальных сетях. Видно, что Бледанс легко даются сцены эротики, она чувствует себя расковано и сексуально.
Актриса проснулась известной после выхода на экраны сериала "Проклятый рай" в 2006 году. Там Эвелина Бледанс играет хозяйку борделя. Также артистка решила развиваться в певческом плане и исполнила несколько песен к фильмам.
Звезда была замужем три раза. Ее второй брак с израильским бизнесменом продлился 18 лет, пара рассталась в 2010 году. Их общий сын решил жить с отцом в Израиле.
Сразу после развода она познакомилась с продюсером Александром Семиным, который был на 9 лет младше ее. После женитьбы у них родился сын, но сейчас пара находится в разводе.
Теперь жизнь Бледанс полностью посвящена сыну – мальчик родился с синдромом Дауна. Вместе с ребенком актриса путешествует по миру и часто радует поклонников фотографиями в купальниках. Кажется, Эвелина на 100% довольна своей внешностью. Она никогда не скрывала, что сделала пластику груди – это было ее мечтой. Тогда знаменитость говорила, что наконец-то сможет сниматься в "мокрых белых майках".
Незадолго до 50-летия артистка призналась, что волнуется из-за предстоящей даты. Стала более раздражительной и постоянно грустит, хотя свой возраст принимает. Стоит отметить, что сейчас Эвелина выглядит стройнее, чем на фотографиях 10-летней давности. Поклонники артистку также поддерживают и заваливают комплиментами.
"Красивые глаза, красивые губы, красивые волосы – это не стареет!", "Эвелина, я мечтаю в 50 выглядеть так же, как вы. Вы шикарная красавица и очень позитивный, душевный и приятный человек", "Эвелина, вы выглядите роскошно, лучше многих 20-30 летних", "С вашей фигурой и внешностью жизнь только начинается",
– подбадривают подписчики.
В день рождения Эвелина Бледанс решила подбодрить всех своих поклонников и зарядить их на следующий год.
"Я даю вам установку быть решительными и смелыми, не бояться перемен и новых путей! Я даю вам установку избавиться от всего, что мучит, тревожит и расстраивает! Я даю вам установку обязательно быть счастливыми!",
– написала актриса в своем Instagram.
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