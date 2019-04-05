Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Воплощение эротики: самые жаркие фото Бледанс

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня, 5 апреля, актрисе исполнилось 50

Эвелина Бледанс не раз входила в сотню самых желанных российских женщин. Стройная фигура с пышными формами, длинные волосы и сексуальный голос – просто мечта мужчин. С возрастом популярная актриса не растеряла свой энергии и огня: на свои 50 лет она не выглядит, а внешностью легко может оставить позади молодых коллег.

 

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

Актриса родилась в Крыму, окончила актерский факультет в России, а позже отправилась в США, где училась в театральном центре американского мюзикла. Впервые она появилась на экране в эпизодической роли в фильме "ЧП районного масштаба" в 1998 году, после работала в театре-кабаре. 

Первая популярность пришла к ней после съемок в "Маски шоу", где она играла немые роли в разных эротических образах. После этого она начала сниматься для журналов, играть в театре и снялась в юмористическом шоу "Осторожно, Задов". Сама она иногда вспоминает это время в социальных сетях. Видно, что Бледанс легко даются сцены эротики, она чувствует себя расковано и сексуально.

Актриса проснулась известной после выхода на экраны сериала "Проклятый рай" в 2006 году. Там Эвелина Бледанс играет хозяйку борделя. Также артистка решила развиваться в певческом плане и исполнила несколько песен к фильмам.

Звезда была замужем три раза. Ее второй брак с израильским бизнесменом продлился 18 лет, пара рассталась в 2010 году. Их общий сын решил жить с отцом в Израиле.

Сразу после развода она познакомилась с продюсером Александром Семиным, который был на 9 лет младше ее. После женитьбы у них родился сын, но сейчас пара находится в разводе.

Теперь жизнь Бледанс полностью посвящена сыну – мальчик родился с синдромом Дауна. Вместе с ребенком актриса путешествует по миру и часто радует поклонников фотографиями в купальниках. Кажется, Эвелина на 100% довольна своей внешностью. Она никогда не скрывала, что сделала пластику груди – это было ее мечтой. Тогда знаменитость говорила, что наконец-то сможет сниматься в "мокрых белых майках".

 

Незадолго до 50-летия артистка призналась, что волнуется из-за предстоящей даты. Стала более раздражительной и постоянно грустит, хотя свой возраст принимает. Стоит отметить, что сейчас Эвелина выглядит стройнее, чем на фотографиях 10-летней давности. Поклонники артистку также поддерживают и заваливают комплиментами.

 "Красивые глаза, красивые губы, красивые волосы – это не стареет!", "Эвелина, я мечтаю в 50 выглядеть так же, как вы. Вы шикарная красавица и очень позитивный, душевный и приятный человек", "Эвелина, вы выглядите роскошно, лучше многих 20-30 летних", "С вашей фигурой и внешностью жизнь только начинается",

– подбадривают подписчики. 

В день рождения Эвелина Бледанс решила подбодрить всех своих поклонников и зарядить их на следующий год. 

"Я даю вам установку быть решительными и смелыми, не бояться перемен и новых путей! Я даю вам установку избавиться от всего, что мучит, тревожит и расстраивает! Я даю вам установку обязательно быть счастливыми!",

– написала актриса в своем Instagram.


Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Доберутся до выгребной ямы": украинский министр рассмешил угрозами ворваться в Москву на танке

Храбрый политик собрался приехать в российскую столицу на полуразвалившемся транспорте

Омелян что-то знает: раскрылись планы США по захвату Москвы

Слова украинского министра – не пустой звук

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей