"Гроза для баб": Водонаева показала пышную грудь

Экс-участница "Дома-2" объявила охоту на нового мужчину

Алена Водонаева не стесняется демонстрировать свою сексуальность: на модное мероприятие она надела обтягивающую юбку и прозрачную белую блузку – все желающие могли рассмотреть немаленький бюст.

Звезда телестройки долго вертелась перед фотографами, выставляя то грудь, то ягодицы. Своим видом Водонаева пыталась создать образ ведьмы, так как показ был посвящен именно этой тематике. В конце Алена окончательно раскрепостилась – крупно сняла на видео свой бюст и призывно гладила его руками.

Все это на фоне информации о ее разрыве с мужем после полутора лет брака. Возможно, Водонаева решила пуститься во все тяжкие: сначала танцевала на стуле, потеряв лифчик, теперь появляется на публике в эротическом наряде. Подписчики считают, что звезда "Дома-2" объявила охоту на нового мужчину.

"Гроза для баб, мечта мужчин!", "Ужасный наряд", "Какая у вас красивая грудь", "Хороша чертовка", "Старушки", "Вульгарщина", "Мужика заманиваешь?",

– комментируют пользователи.

Открывала модный показ Елена Летучая. Телеведущая прошлась по сцене в обтягивающем платье, демонстрирующем все изгибы, а до этого поделилась в социальных сетях видео, где ее грудь практически вываливается из крошечного топа.