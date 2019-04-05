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"На одном дыхании": Водонаева сбросила нижнее белье

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Экс-звезда "Дома-2" ослепила прелестями

Алена Водонаева не стесняется своего тела и при любом удобном случае демонстрирует его со всех сторон. Причем часто либо в откровенных нарядах, либо вовсе без одежды. На фото, опубликованых в сторис, красотка блистала перед фанатами голышом. 

"Рекомендую много правды, приятной и неприятной однозначно",

– написано под кадром, где теледива застыла в раскованной позе, слегка прикрыв некоторые пикантные части тела.

Фото: https://www.instagram.com/stories/alenavodonaeva/

На другом снимке видна лишь обнаженная нога и краешек постели. Дамочка держит в руке журнал со своим "голым" изображением на обложке.

После этого помещены несколько комментариев пользователей:

"За сутки на одном дыхании... Вдохновительница", "Алена, у меня нет слов, вот правда... Вы невероятно сексуальная женщина, от кружевного платка до кончика шпильки... Это магия какая-то, без лукавства и лицемерия, вот правда, я вся пропиталась сексуальностью и женственностью... энергетикой уверенности и секса, это сила невероятная".

Фото: https://www.instagram.com/stories/alenavodonaeva/

А некий поклонник совсем, видимо, потерявший голову, даже решился на ответственный шаг. "Здравствуйте... Вы еще не знаете... Но Вы моя будущая жена", – сообщил он Алене.

Возможно, тем самым фанат дал понять, что судьба бывшей участницы "Дома-2" решена. И ей больше не стоит выходить на охоту за новым мужчиной, расставшись с прежним.

Как стало известно на днях, Водонаева ушла от мужа. Алексей Комов уехал в Санкт-Петербург, а она осталась в Москве. Так, на расстоянии, они живут уже почти два месяца. Хотя фанаты пары давно заметили, что красотка не раз показывалась без супруга и спрашивали где он, на что реакция Алены была довольно резкой.

Впрочем, российская блогер и телеведущая давно известна импульсивными высказываниями. Но не только. В соцсети знают ее и как любительницу размещать свои обнаженные снимки.

Не так давно экс-звезда "Дома-2" разожгла бурные страсти провокационным видео. До этого показала эротику. А еще раньшес голым бюстом повертела бедрами. Так и живет, излучая "сексуальность через край"...

Полина ДОРОЖКИНА
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