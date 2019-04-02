"Супертело": Летучая прогулялась по пустыне без белья

Телеведущая продемонстрировала хорошие формы

Елена Летучая отдыхает с мужем в ОАЭ. Лежанию на пляже пара предпочла экстремальную поездку по пустыне. Даже в такой ситуации Летучая выглядит на все 100: она отправилась кататься в открытом черном платье, золотых украшениях и ярком макияже. Все, чтобы сделать несколько красивых кадров.

Старания ведущей не прошли даром – поклонники без ума от горячей фотографии, ради которой Летучая явно сняла с себя нижнее белье. Можно увидеть открытое декольте и обнаженное бедро девушки.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 1 Апр 2019 в 10:55 PDT

"Невероятная просто", "Супер тело", "У вас красивая грудь", "Обворожительная и неповторимая", "Секси-шмекси!", "Самая красивая женщина России!",

– восхищены комментаторы.

Идеальная фигура 40-летней ведущей – результат правильного питания и тренировок. Елена в своем Instagram пишет, что не ест молочные продукты и не злоупотребляет мясом, только иногда позволяет себе есть яичный белок.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 26 Мар 2019 в 12:32 PDT

Летучая ведет активный образ жизни: занимается йогой, плаванием, много гуляет и катается на скейтборде. Все это отражается на ее фигуре.

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