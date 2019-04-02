"Муж избил": Орбакайте показала изувеченное лицо

Поклонники не на шутку перепугались

Кристина Орбакайте выложила в свои социальные сети по-настоящему страшную фотографию: разбитая губа, подбитый глаз и растрепанные волосы – вид певицы всерьез испугал поклонников.

Орбакайте поспешила всех успокоить, мол, это только чудеса макияжа.

"Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому, сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино, не важно, трагикомедия или комедия положений, фарс или водевиль – всегда интересно. Всех с #1апреля",

– подписала Кристина.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 1 Апр 2019 в 11:26 PDT

Подписчики шутку совсем не оценили и даже осудили актрису за такой юмор.

"Это не смешно, очень глупо", "Ужасно глупая шутка, надо же думать, прежде чем так шутить.", "Злая шутка", "Совсем не смешно! Не остроумно, плоская шутка", "Дурацкий юмор в день дурака",

– возмущаются пользователи.

Подписчики напоминают Орбакайте, что когда-то на ее лице были настоящие фингалы. Бывший супруг Руслан Байсаров избил певицу и сломал ей нос в гримерке во время презентации альбома – так что о побоях Кристина знает не понаслышке.

"Вообще не смешно, взрослая тётка, зачем так себя выставлять, или вспомнила прошлое с чеченцом? Соскучилась, наверное", "Давно в рожу никто не бил. Соскучилась", "Муж избил", "Гулящая жена)))))",

– злорадствуют комментаторы.

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