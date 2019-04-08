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"Похож на мумию": Кен из "Дома-2" довел себя до анорексии

Егор Халявин. Фото: instagram.com/egor_holyavin
Участник скандального шоу продолжает менять свою внешность

Егор Халявин после ухода с проекта решил всерьез заняться своим внешним видом. Над идеальным лицом поработали хирурги, но главной проблемой молодого человека всегда был лишний вес. Егор долго боролся с ненавистными килограммами и, кажется, перешел черту.

В своем Instagram—аккаунте он признался, что сбросил слишком много.

"SOS! Живой я. Исхудал совсем.... Что делать? Как набрать вес? Где эта золотая середина? А может оставить все как есть? Помогите #анорексия",

- спрашивает совета бывший участник.

Комментаторы отвечают резко и по-разному: кто-то советует Егору пойти в тренажерный зал, кто-то ругает за излишнюю худобу, а кто-то советует обратиться к специалисту.

"Егору нужен психотерапевт", "Худей еще, где ты исхудал. Льстишь себе", "Помрешь скоро", "Тело дрища, а лицо так и осталось пухлое", "Кушать побольше", "А где анорексия? По фото не видно",

- советуют подписчики.

Возможно, фотографии не передают масштаб проблемы, так как сам Халявин утверждает, что болен анорексией.

"Я сейчас нехорошо себя чувствую. У меня резко упал вес, сил мало. В моем случае есть риск развития анорексии. Я служил в армии, и у меня чуть не отобрали права, потому что я терял сознание. Я тогда весил 56 килограмм – это уже анорексия",

- рассказал бывший участник "Дома-2" Starhit.

Помимо участия в телешоу Егор также прославился своими постоянными модификациями. Егор Халявин стремится стать похожим на друга куклы Барби – Кена. Уже в 2014 году, когда он еще был участником скандального телепроекта, он сумел похудеть на 20 кг. После ухода с проекта он скорректировал овал лица, изменил форму носа, увеличил губы и хирургическим путем подправил рельефы тела.

Ранее Утро рассказало об участнице "Дома-2", устроившей скандал в Таиланде. 

Дарья ПЕТРОВА
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